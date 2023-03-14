放流石斑改成龍膽石斑 男子變造報告遭判刑

歐姓男子變造SGS檢驗報告上的水產用藥項目與門檻，並將石斑魚改成龍膽石斑申請放流，遭人向農委會檢舉。歐男向檢方自首犯行，法院依偽造文書罪判歐男2月徒刑，緩刑2年。

歐男為宜蘭縣漁業產品經銷商，從事放流漁產業務，並協助宗教團體或善心人士向行政院農委會申請放流漁產。

士林地方法院判決指出，歐男於民國110年9月間，為規避放流漁產檢驗規定，明知用於增殖放流的活體魚苗，應確保無病毒害、無藥物殘留，卻涉嫌變造9年前申請檢驗合格的「石斑魚」SGS檢驗報告，偽裝成高雄市黃姓養殖漁業者的「龍膽石斑」SGS檢驗報告。

判決指出，歐男竄改原始檢驗報告項目，包含將產品名稱石斑魚更改為龍膽石斑，及在報告內容中新增檢測「氟甲磺氯黴素胺」等水產用藥，大幅降低偵測極限最低門檻，於110年9月30日向台中市政府申請魚苗放流。

之後，農委會接獲檢舉，於110年10月間函請各縣市政府，確認這份檢驗報告有無遭到變造；歐男獲悉後，主動具狀向檢方自首犯行。

法院認為，歐男行為對漁業環境造成潛在危害，實屬不該，審酌犯後主動自首犯行，符合自首減刑規定，且態度良好已具悔意，日前依行使變造私文書罪判處2月徒刑，緩刑2年，可易科罰金，並向公庫支付新台幣4萬元。可上訴。