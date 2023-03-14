人才流失止不住？24檢察官申轉法官 地檢署發言人也辭了
檢察官、法官工作性質近似，不過，每年都有檢察官申請轉任法官，造成檢察人才流失；今年有24名檢察官向司法院提出申請轉任法官，加上雲林地檢署主任檢察官兼發言人吳文城請辭，檢察人事動盪引起法界關注。
最近6年來檢察官申請轉任法官的有17人、16人、19人、15人、19人、25人，法官申請轉檢察官人數是0人、0人、0人、0人、1人、0人。
除了每年想轉任法官的檢察官人數居高不下，最近吳文城向法務部請辭獲准，辭呈下月生效，還有1名甲級地檢署發言人想轉行當律師，檢察界留不住人才，代表體系內有根本問題亟待解決。
以2022年為例，有25名檢察官申請轉任法官，經司法院評選、口試後，核定16人加入審判體系，包括1名主任檢察官在內已展開法官職涯。
檢察官工作到一定的成熟度，即具升任主任檢察官的競爭力，可望升官者，大多有偵辦重大矚目甚至政治性案件的經驗，囿於檢察一體，能獲指定查辦大案的檢察官常是機關內較受高層青睞者，形成不公平現象。
審判體系分案機制則不同，無論刑、民事等案件，皆採行電腦或抽籤分案，有些法官不喜歡處理卷宗厚厚的案子，只要年資足夠，一樣會被推選為審判長、庭長甚至調升二、三審法院去歷練。
有基層檢察官說，現行體制偵辦一般案件尚能擁有自主權，如果是上級特別交辦的重要案件，獨立性不見得存在；檢察官書類比法官的判決好寫，工作其實富多樣性，不過，每年有不少人申請轉任法官，箇中原因值得探究。
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