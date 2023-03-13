大陸漁船又「撈過界」 海巡署夜間出隊赴烏坵掃蕩取締

近期不少大陸漁船至烏坵海域越界違規作業，引發關注，海巡署金馬澎分署表示，為此規畫專案任務調派金門海巡隊PP-10081艇實施金門、烏坵海域威力掃蕩，於9日晚間10點多於大坵海域取締一艘陸籍「秀○臨」漁船，從事非法潛水漁撈作業。

金馬澎分署指出，副分署長蔡茂埕當日率艦隊分署第九（金門）海巡隊PP-10081執行烏坵海域掃蕩勤務，結合烏坵安檢所岸際巡邏監控下，在大坵東方海域發現一艘大陸籍「秀○臨」漁船，正在從事潛水漁撈作業，旋即以優勢警力，實施登檢、取締。

當場查扣涉案漁船及4名陸籍船員，清艙檢查未發現有牛、豬肉類相關製品，接著於3月10日02時將扣留人員押抵金門料羅港做後續調查，期間往返航程長達150浬。經全船消毒作業及實施COVID-19快篩均為陰性，將送往金馬澎分署第九岸巡隊辦理留置調查。