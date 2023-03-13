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大陸漁船又「撈過界」 海巡署夜間出隊赴烏坵掃蕩取締

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

近期不少大陸漁船至烏坵海域越界違規作業，引發關注，海巡署金馬澎分署表示，為此規畫專案任務調派金門海巡隊PP-10081艇實施金門、烏坵海域威力掃蕩，於9日晚間10點多於大坵海域取締一艘陸籍「秀○臨」漁船，從事非法潛水漁撈作業。

金馬澎分署指出，副分署長蔡茂埕當日率艦隊分署第九（金門）海巡隊PP-10081執行烏坵海域掃蕩勤務，結合烏坵安檢所岸際巡邏監控下，在大坵東方海域發現一艘大陸籍「秀○臨」漁船，正在從事潛水漁撈作業，旋即以優勢警力，實施登檢、取締。

當場查扣涉案漁船及4名陸籍船員，清艙檢查未發現有牛、豬肉類相關製品，接著於3月10日02時將扣留人員押抵金門料羅港做後續調查，期間往返航程長達150浬。經全船消毒作業及實施COVID-19快篩均為陰性，將送往金馬澎分署第九岸巡隊辦理留置調查。

金馬澎分署表示，陸籍「秀」船未經許可進入烏坵海域從事漁撈作業，已涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，全案完成調查後將依法裁處；海巡隊將不定期持續規畫艦艇擴大威力掃蕩巡弋，並緊密結合烏坵安檢所及守備大隊能量守護烏坵海域治安及漁業資源。

近期不少大陸漁船至烏坵海域越界違規作業，海巡署金馬澎分署以專案任務調派金門海巡隊PP-10081艇實施金門、烏坵海域威力掃蕩。圖／海巡署金馬澎分署提供
近期不少大陸漁船至烏坵海域越界違規作業，海巡署金馬澎分署以專案任務調派金門海巡隊PP-10081艇實施金門、烏坵海域威力掃蕩。圖／海巡署金馬澎分署提供
近期不少大陸漁船至烏坵海域越界違規作業，海巡署金馬澎分署以專案任務調派金門海巡隊PP-10081艇實施金門、烏坵海域威力掃蕩。圖／海巡署金馬澎分署提供
近期不少大陸漁船至烏坵海域越界違規作業，海巡署金馬澎分署以專案任務調派金門海巡隊PP-10081艇實施金門、烏坵海域威力掃蕩。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署 金門

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