屏東地院准驗12票匭 蘇清泉：不滿意盼全面驗票

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，蘇向屏東地院提起選舉無效、當選無效，法院進入準備程序，聲請調查證據，蘇主張針對有疑慮投開票所要重新驗票，屏東地院合議庭今評議，僅准驗12票匭。蘇清泉說，對結果不滿意，還是希望能全面驗票。

蘇清泉今天未出庭，事後接受採訪時，蘇清泉說，對此結果不滿意，但還是要感謝法官同意讓他們閱覽711本選舉人名冊， 會在14日起7個工作天，出動9名律師到法院閱覽，若有發現問題會提出要求勘驗，還是希望能全面驗票，「我們要真相」。