屏東地院准驗12票匭 蘇清泉：不滿意盼全面驗票
國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，蘇向屏東地院提起選舉無效、當選無效，法院進入準備程序，聲請調查證據，蘇主張針對有疑慮投開票所要重新驗票，屏東地院合議庭今評議，僅准驗12票匭。蘇清泉說，對結果不滿意，還是希望能全面驗票。
蘇清泉今天未出庭，事後接受採訪時，蘇清泉說，對此結果不滿意，但還是要感謝法官同意讓他們閱覽711本選舉人名冊， 會在14日起7個工作天，出動9名律師到法院閱覽，若有發現問題會提出要求勘驗，還是希望能全面驗票，「我們要真相」。
12個投開票所驗票，法院定於3月25日星期六上午9點驗票，屏東縣選委會估計會在半天內驗完。准驗票的12個投開票所，分別屏東市有5個、萬巒鄉3個、東港、里港、高樹與竹田各1個，縣長選舉人數1萬2343人，周春米獲4272票，蘇清泉拿下3273票，周春米贏蘇清泉999票。
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