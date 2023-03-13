屏東縣長選舉無效之訴 合議庭准驗12票匭理由出爐

國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉1萬多票差距敗選，質疑計票不公、選務瑕疵。蘇向法院提起選舉無效、當選無效之訴。屏東地院今開第6次準備程序庭，合議庭對於蘇清泉聲請調查證據驗票部分，評議准驗12個投開票所，將在3月25日上午9點屏東地院驗票，屏東縣選委會估計，最快半天可驗完。

合議庭准驗12個投開票所，合議庭評議，這12個投開票所有證人證述，與當庭勘驗光碟畫面，認定蘇已盡釋明義務，准許這12個投開票所縣長選舉的選票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投（開）票報告表）驗票。

對於不准予全面驗票、亦不准予超過晚上20時30分完成開票的投開票所、開票計票電腦操作紀錄顯示反覆登錄作業、登錄時間較長之投開票所，暨投開票報告表形式不符合規定之 開票所驗票。

蘇清泉陣營提出，以開票超過晚間8點半（計109個投開票所）、及開票計票電腦操作紀錄登打作業有反覆登錄、登錄時間間隔較長（計21個投開票所），投開票報告表（2張）未經主任管理員、監查員核章，懷疑登打不實、有舞弊情事。