林姿妙批不當取供黃國昌嗆聲 廉政署回應了
宜蘭縣長林姿妙貪汙案，宜蘭地院今二度開庭，開庭前林姿妙指控遭受檢廉不當取供，連同多名原已認罪的官員也翻供附和，讓前往旁聽的前立委黃國昌公開嗆聲要求廉政署正面回應。廉政署對此表示，廉政官偵訊時，全程恪遵正當法律程序，請訴訟當事人或外界勿做無謂揣測或試圖影響輿論，影響審判公平。
林姿妙今天開庭前，公開向媒體指控在調查過程中遭不當取供，但她無所畏懼、坦蕩蕩，並懷疑檢廉汙衊和起訴她，目的就是希望影響縣長選舉，自己是認真打拚、努力做事情的人，相信法律會還給她公道。
林姿妙所言，讓特地前往法院旁聽的黃國昌也提出質疑。他指出，今天很多原本認罪的被告都說，當初認罪是遭到威脅利誘及不正取供，當然翻供有訴訟策略上的考慮，但正當法律程序對於司法相當重要，因此廉政署必須嚴正出面回應。
稍早廉政署表示，偵訊過程中，廉政官均告知當事人保持緘默的訴訟防禦權，並給予適當休息，在確認當事人身體狀況足以負荷下進行詢問。同時過程全程落實刑事訴訟法錄音、錄影的規定，詢問過程中也有委任律師陪同，並視當事人要求，給予獨立律見空間，經當事人與律師審視筆錄真實無誤後簽名捺印，全程恪遵正當法律程序。
廉政署認為，全案已進入審判階段，基於尊重司法，對於相關當事人辯解，廉政署將在審判過程中，配合檢察官公訴舉證所需事項，一一釐清相關事實。因此也請訴訟當事人或外界勿做無謂揣測，或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。
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