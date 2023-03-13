快訊

檢廉今搜索澎湖縣府會 約談議長劉陳昭玲

大江健三郎逝世：生下弱智兒子的文豪，如何找到生命救贖？

Selina淚談第1個「女兒」過世4年 選313公布懷孕喜訊有洋蔥

林姿妙批不當取供黃國昌嗆聲 廉政署回應了

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

宜蘭縣長林姿妙貪汙案，宜蘭地院今二度開庭，開庭前林姿妙指控遭受檢廉不當取供，連同多名原已認罪的官員也翻供附和，讓前往旁聽的前立委黃國昌公開嗆聲要求廉政署正面回應。廉政署對此表示，廉政官偵訊時，全程恪遵正當法律程序，請訴訟當事人或外界勿做無謂揣測或試圖影響輿論，影響審判公平。

林姿妙今天開庭前，公開向媒體指控在調查過程中遭不當取供，但她無所畏懼、坦蕩蕩，並懷疑檢廉汙衊和起訴她，目的就是希望影響縣長選舉，自己是認真打拚、努力做事情的人，相信法律會還給她公道。

林姿妙所言，讓特地前往法院旁聽的黃國昌也提出質疑。他指出，今天很多原本認罪的被告都說，當初認罪是遭到威脅利誘及不正取供，當然翻供有訴訟策略上的考慮，但正當法律程序對於司法相當重要，因此廉政署必須嚴正出面回應。

稍早廉政署表示，偵訊過程中，廉政官均告知當事人保持緘默的訴訟防禦權，並給予適當休息，在確認當事人身體狀況足以負荷下進行詢問。同時過程全程落實刑事訴訟法錄音、錄影的規定，詢問過程中也有委任律師陪同，並視當事人要求，給予獨立律見空間，經當事人與律師審視筆錄真實無誤後簽名捺印，全程恪遵正當法律程序。

廉政署認為，全案已進入審判階段，基於尊重司法，對於相關當事人辯解，廉政署將在審判過程中，配合檢察官公訴舉證所需事項，一一釐清相關事實。因此也請訴訟當事人或外界勿做無謂揣測，或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。

宜蘭縣長林姿妙出庭指控檢廉不當取供，廉政署回應偵訊全程恪遵正當法律程序。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙出庭指控檢廉不當取供，廉政署回應偵訊全程恪遵正當法律程序。記者戴永華／攝影

林姿妙 司法 黃國昌

延伸閱讀

影／黃國昌質疑列管農地可核發農用證明？ 宜縣府：現況認定

林姿妙案喊不正取供 宜縣府官員聲請勘驗偵訊光碟佐證

影／林姿妙批不當取供 黃國昌喊話廉政署出來回應

林姿妙開庭 戰神黃國昌再來旁聽：免徵土增稅是未來審訊重點

相關新聞

屏東縣長選舉訴訟 合議庭裁決「12投開票所票匭」重新驗票

國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，質疑選務瑕疵，蘇向法院提起選舉無效、當選無效之訴，屏東地院今下午2點半開...

林姿妙批不當取供黃國昌嗆聲 廉政署回應了

宜蘭縣長林姿妙貪汙案，宜蘭地院今二度開庭，開庭前林姿妙指控遭受檢廉不當取供，連同多名原已認罪的官員也翻供附和，讓前往旁聽...

董座夫婦擁愛馬仕山詐貸15億 受害下游廠出庭指證惡行

台南鋼鐵伸線大廠仙宗興業公司王姓董事長夫婦，因涉嫌向銀行及上下游廠商詐貸近15億，遭檢調搜索查扣200件愛馬仕精品及槍彈...

雲林議長沈宗隆收賄疑案獲交保 雲林檢方今提抗告

雲林縣議長沈宗隆疑涉收受達德公司賄賂案，檢方聲押6人，雲林地方法院本月10日裁定只有達德公司潘姓前執行長收押，包括沈宗隆...

屏東地院准驗12個票匭 縣長周春米：尊重法院裁決

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉1萬多票差距敗選，質疑計票不公、選務瑕疵。蘇向法院提起選舉無效、當選無效之訴。屏東地院今開...

失業婦偷299元牛丼吃判免刑 法官：罰千元令她雪上加霜

林姓婦人受疫情影響失業，經濟狀況不佳，偷人餐點獲檢察官職權不起訴後，再度偷竊機車騎士放在車上的「牛丼」餐盒，台北地院認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦