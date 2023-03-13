男不滿未能退貨大罵超商店員畜生 判拘役25日
6旬江姓男子因不滿超商店員不讓孫女退貨，大罵店員「畜生」，因江男不是第一次辱罵，店員憤而提告，檢方起訴，嘉義地院依公然侮辱罪，判處拘役25日，可易科罰金。仍可上訴。
嘉義地方法院發布的判決書指出，嘉義縣62歲江姓男子於110年12月23日下午，在水上鄉一家超商門市內，因不滿門市女店員不讓其孫女退貨，竟公然以台語大罵女店員三字經及「你真的是畜生」等語，女店員憤而報警處理，檢方以妨害名譽罪嫌起訴。
超商女店員在嘉院審理庭表示，江男不是第一次辱罵，以前也有類似的行為，已經忍耐很久，江男當天大罵畜生非常過分，真的很生氣、難過，希望可以重判。
嘉義地院審酌江男未能以平和理性態度處理問題，竟以不雅言詞在公眾的門市內罵女店員，且辱罵女店員「你真的是畜生」等語，將女店員比喻為非人，嚴重貶低其人格，且江男未完全坦承犯行態度，因此，依公然侮辱罪嫌，判處拘役25日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。
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