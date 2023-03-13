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雲林議長沈宗隆收賄疑案獲交保 雲林檢方今提抗告

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣議長沈宗隆疑涉收受達德公司賄賂案，檢方聲押6人，雲林地方法院本月10日裁定只有達德公司潘姓前執行長收押，包括沈宗隆等5人全部交保或請回；雲林地檢署認為沈宗隆和該案的白手套鍾姓包商，有串證、滅證之虞，今天提出抗告。

雲林地檢署偵辦達德能源公司行賄案，該公司為能順利取得升壓站等設施的建照和使照，透過關係尋求議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人支持和協助，向縣府取得相關公文，並以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元，對議長等人進行賄賂。

檢方9日傳喚議長沈宗隆及三名議員與相關人員共27人到案，並認為沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元到200萬元不等金額交保，全案只有潘姓前執行長一人被收押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天下午指出，承辦檢察官收到裁定書後，認為雲林縣議員王又民和涉案居間牽線的游姓姊妹等3人均已有交代案情，無抗告必要，但沈宗隆和鍾姓包商有串證、滅證和逃亡之虞，且違反貪污治罪條例嫌疑重大，有羈押的必要，因此今天下午向台灣高等法院台南分院提出抗告。

朱啟仁指出，沈宗隆和鍾姓包商，在審理過程中並未完整交代案情，且沈、鍾兩人有高度串證、滅證及逃亡之可能性，檢察官在羈押庭所提出的意見，法官卻未詳以審酌，且未詳細交代不予羈押之理由，原裁定顯有違失之處，尤其此案屬於重大刑案，法院卻由法官單獨審理未經合議庭審理，實不合理。

檢方說，更何況相關被告涉嫌收賄、行賄的證據明顯且穩固，違反貪污治罪條例嫌疑重大，又有串證之虞，確有羈押的必要，檢察官才會在複訊後聲請羈押，詎料，議長沈宗隆和白手套的鍾姓包商歺別被以200萬元和100萬元交保，檢方認為兩人有串證和滅證之虞，才對兩人提出抗告。

雲林議長沈宗隆涉能源公司賄賂案被以兩百萬元交保，雲林地檢署今天下午以有患證和滅證之虞提出抗告。記者蔡維斌／翻攝
雲林議長沈宗隆涉能源公司賄賂案被以兩百萬元交保，雲林地檢署今天下午以有患證和滅證之虞提出抗告。記者蔡維斌／翻攝

沈宗隆 雲林 檢察官

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