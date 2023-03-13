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屏東縣長選舉訴訟 合議庭裁決「12投開票所票匭」重新驗票
國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，質疑選務瑕疵，蘇向法院提起選舉無效、當選無效之訴，屏東地院今下午2點半開第6次準備程序，對於驗票部分，合議庭今裁示勘驗12個投開票所票匭，並訂於3月25日上午9點驗票。
蘇清泉今因要參加醫學會議未出席開庭。蘇清泉委任律師劉玟欣說，他們請求驗票的部分都是有所依據，也有基礎事實，提出驗票的部分是711個投開票所得無效票、39個投開票所全面驗票。
合議庭今裁示後，僅針對12個投開票所同意全面驗票，因為這12個投開票所有證人、證述與當庭勘驗光碟，驗票12個投開票編號為38、53、68、70、131、194、351、393、421、426、429、475。對於其他請求都駁回，認為都是純屬個人臆測、沒有相關證明，予以駁回。
驗票的12個投開票所，分別是有屏東市、東港鎮、里港鄉、高樹鄉、萬巒鄉與竹田鄉。
對於法官裁示部分驗票，蘇清泉委任律師劉玟欣說，對於法院只部分同意12個投開票所驗票「差強人意」，法院沒有考慮到他們沒有公權力，也有證據偏在機關保管部分有蒐證困難度，他們要求選委會提供操作電腦的LOG檔歷程紀錄，選委會都避而不提出，這個部分深表遺憾，這是存在資料，選委會提出是輕而易舉的，對於法官對此案用心與關注表達感謝。
選委會委任律師湯瑞科說，本來就有同意有些可以驗，同意驗票也在法院同意12個投開票所。驗這12個投開票所，基本上勉強接受，12個投開票所選票驗了後，對選舉結果也無多大影響。驗票對選委會來說，較不必要，他們是選舉無效，選舉要局部無效是要全部重新投票，不是把票數算一算當成誰的，這比較是屬於落選人與當選人之間，他們尊重法院的決定。
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