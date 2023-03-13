快訊

彰化民宅爆割頸命案 6旬翁倒臥血泊、凶嫌傳自首

屏東縣長選舉訴訟 合議庭裁決「12投開票所票匭」重新驗票

今年稅收還會超徵2千億、再發現金？ 主計長霸氣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失業婦偷299元牛丼吃判免刑 法官：罰千元令她雪上加霜

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓婦人受疫情影響失業，經濟狀況不佳，偷人餐點獲檢察官職權不起訴後，再度偷竊機車騎士放在車上的「牛丼」餐盒，台北地院認為，她飢餓難耐臨時起意，量處最低罰金刑1000元還是會令她雪上加霜，判她免刑。可上訴。

林婦2022年6月30日竊取他人餐點，經警方移送台北地檢署，檢察官審酌她的犯罪動機，予職權不起訴處分。

2022年8月25日18時，林婦在新北市新店區便利超商前，見潘姓機車騎士將299元的「牛丼」餐點放在車上，乘潘進入超商竊取餐點，警方循線查獲林婦，檢察官指控她竊盜，聲請簡易判決處刑。

法官認為，林婦徒手竊得價值299元的餐點，偵查中始終坦承犯行、承認錯誤，自述因疫情失業很久、經濟狀況不佳，案發當天因飢餓難耐，臨時起意竊取食物，且積極願與潘和解、想賠償，不過，潘因故未到庭。

法官認為，衡酌常情，林婦在客觀上可認犯罪情節輕微，經此刑事訴訟程序，應可使她心生警惕，如果量處林婦最低罰金刑1000元，林婦的生活、經濟會雪上加霜，不是實現刑罰正義的表徵。

判決說，以修復性司法角度而言，縱對林婦減刑，刑度還是過重，應以犯罪罪名的宣告即足收非難之效，因此判林婦免除其刑，以避免不符比例原則的刑罰執行耗費國家資源，期待林婦不再重蹈覆轍。

林姓婦人受疫情影響失業，經濟狀況不佳，偷人餐點獲檢察官職權不起訴後，再度偷竊機車騎士放在車上的「牛丼」餐盒，台北地院認為，她飢餓難耐臨時起意，量處最低罰金刑1000元還是會令她雪上加霜，判她免刑。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
林姓婦人受疫情影響失業，經濟狀況不佳，偷人餐點獲檢察官職權不起訴後，再度偷竊機車騎士放在車上的「牛丼」餐盒，台北地院認為，她飢餓難耐臨時起意，量處最低罰金刑1000元還是會令她雪上加霜，判她免刑。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

檢察官

延伸閱讀

初見面就在飯店拍全裸寫真集 她失身他賠50萬元獲緩刑

打119能算自首嗎？ 遭施暴她捅死男友嚇到漏尿 盼減刑

毒販關3年出獄繼續賣 供出上游拚減刑反遭重判16年

張敦量構成殺人未遂關鍵曝！重踹男大生頭下場重判9年

相關新聞

屏東縣長選舉訴訟 合議庭裁決「12投開票所票匭」重新驗票

國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，質疑選務瑕疵，蘇向法院提起選舉無效、當選無效之訴，屏東地院今下午2點半開...

屏東地院准驗12個票匭 縣長周春米：尊重法院裁決

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉1萬多票差距敗選，質疑計票不公、選務瑕疵。蘇向法院提起選舉無效、當選無效之訴。屏東地院今開...

失業婦偷299元「牛丼」吃判免刑 法官：罰千元令她雪上加霜

林姓婦人受疫情影響失業，經濟狀況不佳，偷人餐點獲檢察官職權不起訴後，再度偷竊機車騎士放在車上的「牛丼」餐盒，台北地院認為...

北市殯葬處爆違法包庇起掘遷葬 廉政署報請北檢偵辦

北市府殯葬處墓地巡山員疑似集體包庇不法殯葬業者，替家屬違法掘骨、回葬，當中恐有貪汙弊端，廉政署日前接獲相關檢舉後，已掌握...

影／黃國昌質疑列管農地可核發農用證明？ 宜縣府：現況認定

宜蘭縣長林姿妙等官員涉貪汙及偽造文書被起訴，地方法院今開庭審訊時，吳朝琴辯護律師表示，土地只要有在農用，即使被列管也可免...

林姿妙案喊不正取供 宜縣府官員聲請勘驗偵訊光碟佐證

宜蘭地方法院今召開宜蘭縣長林姿妙等涉貪案第二次準備程序庭，林姿妙等13名被告出庭，地主陳正勲認登載不實、兆峰公司負責人林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦