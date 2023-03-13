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失業婦偷299元牛丼吃判免刑 法官：罰千元令她雪上加霜
林姓婦人受疫情影響失業，經濟狀況不佳，偷人餐點獲檢察官職權不起訴後，再度偷竊機車騎士放在車上的「牛丼」餐盒，台北地院認為，她飢餓難耐臨時起意，量處最低罰金刑1000元還是會令她雪上加霜，判她免刑。可上訴。
林婦2022年6月30日竊取他人餐點，經警方移送台北地檢署，檢察官審酌她的犯罪動機，予職權不起訴處分。
2022年8月25日18時，林婦在新北市新店區便利超商前，見潘姓機車騎士將299元的「牛丼」餐點放在車上，乘潘進入超商竊取餐點，警方循線查獲林婦，檢察官指控她竊盜，聲請簡易判決處刑。
法官認為，林婦徒手竊得價值299元的餐點，偵查中始終坦承犯行、承認錯誤，自述因疫情失業很久、經濟狀況不佳，案發當天因飢餓難耐，臨時起意竊取食物，且積極願與潘和解、想賠償，不過，潘因故未到庭。
法官認為，衡酌常情，林婦在客觀上可認犯罪情節輕微，經此刑事訴訟程序，應可使她心生警惕，如果量處林婦最低罰金刑1000元，林婦的生活、經濟會雪上加霜，不是實現刑罰正義的表徵。
判決說，以修復性司法角度而言，縱對林婦減刑，刑度還是過重，應以犯罪罪名的宣告即足收非難之效，因此判林婦免除其刑，以避免不符比例原則的刑罰執行耗費國家資源，期待林婦不再重蹈覆轍。
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