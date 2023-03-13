北市殯葬處爆違法包庇起掘遷葬 廉政署報請北檢偵辦
北市府殯葬處墓地巡山員疑似集體包庇不法殯葬業者，替家屬違法掘骨、回葬，當中恐有貪汙弊端，廉政署日前接獲相關檢舉後，已掌握部分涉案事證，據此向台北地檢署報請指揮偵辦。廉政署表示，全案目前正由檢方依法偵辦中，相關案情細節目前不便透露，未來若有具體進度，將由檢方適度對外說明。
據了解，北市府列管的55處公墓中，尚未遷葬的20多個公墓分布於士林、北投、信義文山、內湖、南港、中山等行政區，總數達4萬多座，其中位於陽明山國家公園的陽明山第一公墓，待遷墓地辦高達17500餘座。
依現行北市殯葬管理條例規定，未取得起掘許可，不得起掘、遷葬墳墓，違者可處3至15萬元罰鍰，而殯葬處的巡山員，主要工作就是巡查個人責任區中的公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕，並視情節予以行政裁罰。
因此若有不肖巡山員集體與業者或家屬掛勾，大量包庇違法起掘、濫葬、修繕情事，從中收取不當利益，便涉及公務員集體收賄，此部分目前檢廉仍擃大清查並持續偵辦中。
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