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影／黃國昌質疑列管農地可核發農用證明？ 宜縣府：現況認定

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙等官員涉貪汙及偽造文書被起訴，地方法院今開庭審訊時，吳朝琴辯護律師表示，土地只要有在農用，即使被列管也可免徵土增稅，此一說法讓旁聽的前立委黃國昌感到「意外」，要縣府跟所有農民講清楚，未來是不是即使沒有解除管制的農地，都可核發農地農用證明？

地檢署去年偵辦縣政府及羅東鎮公所官員涉貪汙，偽造文書等案起訴，主要針對羅東鎮1558地號曾經是堆放土方的違規農地，並且被列管中，為何可以核發農地農用證明？並且免除課徵100多萬元的土地增值稅。

記者開庭後採訪縣政府農業處表示，農地被列管是代表過去曾經有過違規的註記，而縣政府在受理申請案件的過程中，同時會把列管的情節知會相關單位。

農業處表示，由於列管農地有諸多不同的樣態，有可能過去被列管的農地，現況已經改善完成，也有可能沒有被列管的農地，現況是違規使用，所以一切要以「現況使用認定」為準，1558地號當時現況是有栽種芭樂，土地是有在農用。

宜蘭地方法院今天召開第二次準備程序庭，吳朝琴的辯護律師指出，土地只要有在農用，即使被列管也可免徵土地增值稅，1558號地未撤列管前是否可被認為農用地而核發農用證明，而免課徵土增稅是重要爭點。

前立委黃國昌旁聽開庭結束後表示，今天比較讓人感到意外的是，辯護方提出重要的主張，也就是沒有解除列管的農地，也可以核發農地農用的證明。

他說，辯護人站在被告的最佳利益，提出各式各樣的解釋，是可以理解的；但他要提醒林姿妙縣長要不要為了自己個案的辯護，而要去扭曲宜蘭縣的農地管理政策，也就是說在今天準備庭後，宜蘭縣政府恐怕要跟所有宜蘭縣的農民講清楚，未來是不是即使沒有解除管制，都可以核發農地農用證明？縣政府可能要審慎面對。

宜蘭縣長林姿妙被控貪汙案，宜蘭地方法院今天召開第二次準備程序庭，前立委黃國昌到場旁聽。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙被控貪汙案，宜蘭地方法院今天召開第二次準備程序庭，前立委黃國昌到場旁聽。記者戴永華／攝影
林姿妙在去年地方法院第一次開庭後記者會，出示1558號農地栽種果樹的照片，證明核發農用證明的合法性。本報資料照
林姿妙在去年地方法院第一次開庭後記者會，出示1558號農地栽種果樹的照片，證明核發農用證明的合法性。本報資料照
免課徵土地增值稅的1558號農地，當時是有栽種果樹。記者戴永華／翻攝縣府提供資料
免課徵土地增值稅的1558號農地，當時是有栽種果樹。記者戴永華／翻攝縣府提供資料

農地 宜蘭 羅東

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