女童稱被男子猥褻 父母憤動私刑致死各判10月、5月

埔里鎮李姓男子遭女童指控猥褻，女童父母難忍氣憤毆打李男，不料李男送醫後死亡，法官查出李男患有慢性病，受傷後身體惡化致死，因此依共同犯傷害罪分別對女童父母判徒刑10月、5月。

根據南投地方法院刑事判決內容，女童與父、母及其他友人於民國109年12月13日前往埔里鎮一家KTV唱歌，女童回家前告知父、母，遭在場一名60歲李姓男子猥褻，女童父母便將李男帶至埔里鎮某夜市巷子內，女童母徒手毆打李男，女童父則持交通錐毆打。

李男被打到多根肋骨骨折、牙齒多處斷裂、雙上肢、胸部及右肩挫傷及擦傷等，警方獲報到場，女童父母坦承動手打人，並將李男涉嫌妨害性自主的犯行告知警方，李男送醫3天後因敗血性休克死亡，埔里分局將2人法辦，全案由南投地方檢察署依傷害致死罪嫌起訴。

法醫師審理時證稱：「一般人受這個傷，應該不會死，一般來說只有打這樣，如果是年輕力壯或沒有病的人，這樣應該不會死」；但被害人死亡主要、直接原因是肋骨骨折後，身體惡化感染肺炎，因糖尿病、肝病、腎臟病等慢性病及飲酒因素加乘，導致身體多處發炎感染，被害人所受傷害，一般而言非致命傷害。

法院審理認為，死者罹患糖尿病、肝病、腎臟病等慢性病，影響復原能力，受傷後身體惡化，罹患肺炎導致敗血性休克死亡，被告行為與被害人死亡有相當因果關係，但被告傷害行為後續引發被害人多處感染，最終引起敗血性休克死亡結果，客觀上非一般人能預見，即與傷害致死加重結果犯要件不符，僅負普通傷害責任。

因此，南投地方法院依共同犯傷害罪判處女童母親有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天，女童父親也依共同犯傷害罪判處有期徒刑10月。全案可上訴。