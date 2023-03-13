林姿妙案喊不正取供 宜縣府官員聲請勘驗偵訊光碟佐證

縣長林姿妙出庭，表示檢廉不當取供，形同編故事。記者戴永華／攝影 宜蘭地方法院今召開宜蘭縣長林姿妙等涉貪案第二次準備程序庭，林姿妙等13名被告出庭，地主陳正勲認登載不實、兆峰公司負責人林錫欽認偽造文書，其他人均否認犯行，時任建設處代理處長吳朝琴與農務科長吳東原等聲請勘驗、調閱偵訊錄影，以證明不正訊問。

宜蘭地檢署去年8月控林姿妙等人涉嫌違法核發1558號地農用證明，讓地主免課徵土地增值稅，對價換取無償使用98號地作為2020年大選競選總部，並違法延長使用，依貪汙治罪條例、偽造文書起訴林姿妙等15人，此外林姿妙的收入來源不明，疑似洗錢，被依財產來源不明及特殊洗錢罪起訴。

宜蘭地方法院今早9時半開始，針對1558號地農地農用偽造文書、違法核准農地農用、違法免課徵土地增值稅，以及98號地臨時性建築物違法延長使用等4項犯罪事實開準備程序庭，訊問被告等是否認罪、對各項證據能力的意見，請求調查證據。

林姿妙在開庭前受訪表示，整個偵訊過程不當訊問與取供，形同「編故事」。林姿妙的女兒林羿伶、吳朝琴、吳東原、財稅局長盧天龍、時任建設處代理處長黃志良、都市計畫科長龍非池、建築管理科長林志揚、98號地主劉石純、羅東鎮公所經建課長趙竑勳、課員黃耀智等人均否認檢方所控。

吳朝琴的辯護律師指出，土地只要有在農用，即使被列管也可免徵土地增值稅，1558號地未撤列管前是否可被認為農用地而核發農用證明、以及未撤列管前是否因該地農用而免課徵土增稅，是本案重要爭點。

偵訊過程曾經認罪的吳東原辯護律師表示，吳去年1月剛施打疫苗就要接受長達近30小時訊問，身心俱疲，且廉政官廉詢時又是拍桌、又是摔卷宗，以威脅的方式不正訊問，取得自白不得作為證據；吳遭到2個月羈押，羈押結束後到身心科就醫，被診斷陷入重度焦慮。

林姿妙辯護律師等人提出調閱與勘驗去年1月到5月間檢廉偵訊的錄影錄音，欲證明檢廉不正訊問，以及訊問內容與筆錄有若干出入；吳朝琴辯護律師等人聲請，向宜蘭市公所等單位調閱核發農用證明書的實例，以證明1558 地號核發農用證明的合法性，但檢方表示其他個案與本案無關，沒有調閱必要。

另外陳正勳承認偽造文書，不認犯貪污罪；林錫欽承認偽造文書，因只被起訴此罪，將與檢方再訂日期認罪協商。