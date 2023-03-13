聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／林姿妙批不當取供 黃國昌喊話廉政署出來回應
宜蘭縣長林姿妙與官員等15人涉貪汙等案，地方法院今天開準備庭，林姿妙開庭前受訪批評整個過程不當訊問與取供，此外多名原本認罪的官員也強調不當取供，前立委黃國昌中午旁聽結束後表示，廉政署必須出來正面回應。
黃國昌今天一早現身地方法院旁聽，結束時受訪表示，廉政署針對不當取供的這個部分，必須嚴肅面對，今天很多原本認罪的被告都說，當初在認罪的時候是遭到威脅利誘，不正取供，這件事情到底是不是真的？廉政署當然必須嚴正的出來回應！
他說，當初認罪的那些官員現在都翻供了，當然翻供有翻供策略上面的考慮，但是正當法律程序的這件事情，在司法程序上是很重要的，廉政署的官員在訊問的時候，是不是真的有這樣的狀況？還只是被告為了脫罪所做出的辯解？不管怎麼樣，廉政署都必須出來正面的回應，這是有需要的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言