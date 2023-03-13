影／林姿妙批不當取供 黃國昌喊話廉政署出來回應

宜蘭縣長林姿妙與官員等15人涉貪汙等案，地方法院今天開準備庭，林姿妙開庭前受訪批評整個過程不當訊問與取供，此外多名原本認罪的官員也強調不當取供，前立委黃國昌中午旁聽結束後表示，廉政署必須出來正面回應。

黃國昌今天一早現身地方法院旁聽，結束時受訪表示，廉政署針對不當取供的這個部分，必須嚴肅面對，今天很多原本認罪的被告都說，當初在認罪的時候是遭到威脅利誘，不正取供，這件事情到底是不是真的？廉政署當然必須嚴正的出來回應！