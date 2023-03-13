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影／林姿妙批不當取供 黃國昌喊話廉政署出來回應

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙與官員等15人涉貪汙等案，地方法院今天開準備庭，林姿妙開庭前受訪批評整個過程不當訊問與取供，此外多名原本認罪的官員也強調不當取供，前立委黃國昌中午旁聽結束後表示，廉政署必須出來正面回應。

黃國昌今天一早現身地方法院旁聽，結束時受訪表示，廉政署針對不當取供的這個部分，必須嚴肅面對，今天很多原本認罪的被告都說，當初在認罪的時候是遭到威脅利誘，不正取供，這件事情到底是不是真的？廉政署當然必須嚴正的出來回應！

他說，當初認罪的那些官員現在都翻供了，當然翻供有翻供策略上面的考慮，但是正當法律程序的這件事情，在司法程序上是很重要的，廉政署的官員在訊問的時候，是不是真的有這樣的狀況？還只是被告為了脫罪所做出的辯解？不管怎麼樣，廉政署都必須出來正面的回應，這是有需要的。

宜蘭縣長林姿妙等多名官員被告，今天批評在偵辦過程中不當取供，並且翻供一事，；黃國昌旁聽後受訪表示，廉政署必須出來正面回應。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙等多名官員被告，今天批評在偵辦過程中不當取供，並且翻供一事，；黃國昌旁聽後受訪表示，廉政署必須出來正面回應。記者戴永華／攝影

林姿妙 黃國昌

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