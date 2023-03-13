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行賄中油高層還找人陪標 業者出庭喊冤：比得標廠有資格

聯合報／ 記者陳弘逸古和純／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，今天再開準備程序庭，徐漢並未出庭，這次傳喚3名涉嫌陪標的廠商，其中2人認罪，願法官輕判；1人則是否認犯行，盡管現有證據都指向有陪標嫌疑，但他仍喊冤有投標本意，且比得標廠商更有承包能力，是遭其他被告反咬，並要求傳喚相關證人對簿公堂，還他清白。

在徐漢所涉貪瀆案中，決標金額達1億7千多萬的冰水機案，有意投標的公司，透過行賄中油高層浮報價格，並假造3家報價單，營造有其他廠商一同競標的假象，找來另2家廠商圍標。

今準備程序庭，傳喚藍男、郭男及林男三名涉嫌陪標中油冰水機案的廠商出庭。藍男出庭時認罪，也坦承所屬公司不具有投標資格，是由當初友好的協力廠商郭男委請，才一同參與陪標，但公司及個人並沒有因此案獲得任何利益及好處，請求緩刑機會。

郭男出庭時，也坦承犯案，並透過辯護任主張，涉及此案犯行輕微，且無任何前科，盼能從輕量刑，或改以簡易判決處刑。

另家涉嫌陪標的林姓廠商出庭時表示，所屬公司規模大，且具足夠專業，且中油提供報價，認公司仍有獲利空間，因此依原價投標，事後得知另家提供標案資訊及報價的對手公司也要一同投標，但始終未答應陪標，因此否認犯行。

林男法庭上強調，當時有意願領標及投標，更喊冤遭其他涉案人反咬是圍標；但檢方依證據及訊問內容，認林取用對手提供的資料及報價，不符競標常理，且沒有利證據證明他具投標意願，反觀現有客觀證據都指向涉嫌陪標，還奉勸所涉犯行，情節尚屬輕微，但坦承與否則都會影響後續量刑。

對此，林男一度在法庭上陷入兩難，還要求休庭10分鐘，跟辯護律師幾經商討後，仍不願坦承所犯案件，並與檢方共同要求傳喚涉案的黃姓及李姓廠商，待後續出庭進行交互詰問。

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，今天再開準備程序庭，傳喚3名被告廠商，2人認罪，1人否認犯行。記者陳弘逸／翻攝
台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，今天再開準備程序庭，傳喚3名被告廠商，2人認罪，1人否認犯行。記者陳弘逸／翻攝

中油 律師

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