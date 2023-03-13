胎兒撐破輸卵管孕婦枉死 醫生判1年4月 聲請釋憲吃閉門羹

婦產科醫師蘇繼鴻未疏未注意34歲鄭姓孕婦子宮外孕，導致胎兒撐破右側輸卵管，鄭婦休克死亡，被依過失致人於死罪判1年4月定讞。蘇認為最高法院確定終局裁定和各級裁判僅憑誣告、偽證和臆測判刑，違反法律明確性、授權明確性及刑罰明確性原則，聲請裁判憲法審查，憲法法庭不受理。

鄭姓婦人因自行驗孕檢查呈現陽性反應，2010年11月5日至新竹國泰醫院就診確認，新竹國泰超音波檢查看到子宮內有一個胚囊，但尚未測得心跳，診斷為早期懷孕，囑咐鄭婦3周後回診追蹤。

11月9日鄭婦由婆婆陪同到蘇繼鴻經營的婦產科看診。當時鄭婦腹部劇痛，蘇以腹部超音波檢查，未發現子宮內有胚囊，內診診斷為骨盆腔發炎感染，便開立口服抗生素、黃體素，囑咐她返家休息並多喝水補充水分即可。

但鄭姓孕婦狀況越來越嚴重，事後婆婆詢問是否要到大醫院吊點滴？蘇仍稱只要回家多補充水分就可以。詎料，11月24日鄭婦因子宮外孕，胎兒撐破右側輸卵管，導致腹內長時間大量出血及休克，行政院衛生署新竹醫院（改制前）雖緊急手術，但當日中午鄭婦腦部缺氧合併多重器官衰竭不治死亡。

台灣高等法院更二審認為蘇繼鴻因業務上的過失致被害人死亡，犯刑法第276條第2項之業務過失致人於死罪。更二審認為蘇未善盡必要注意義務，輕忽病患症狀，未為必要的醫療行為，錯失給予被害人正確妥適治療機會，鄭姓孕婦年僅34歲就因子宮外孕死亡，且蘇事後不知悔悟省思，推稱被害人家屬延誤病情、新竹國泰醫院誤診、新竹醫院手術不當，態度欠佳，依業務過失致死罪判他1年6月徒刑。

因刑法有修正，最高法院適用修正後過失致人於死罪規定，判蘇1年4月徒刑確定。蘇繼鴻多次聲請再審都遭駁回，他聲請裁判憲法審查。