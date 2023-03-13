虛擬貨幣也能法拍 花蓮執行署4月首次拍賣

法務部行政執行署花蓮分署下月舉行聯合拍賣，首次出現虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」，多達2萬6150多顆，估計可兌換78.4萬台幣。花蓮分署表示，泰達幣存放於俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟裡，民眾得標後將解密轉入得標者的電腦中完成交易。

執行署花蓮分署表示，花蓮地檢署日前偵辦，周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣犯罪所得泰達幣2萬6150.1666顆，並由花蓮分署變價拍賣。

執行署花蓮分署指出，泰達幣是以錨定美元1比1方式決定價值，也就是說當1美元可兌換新台幣30元時，意即1顆泰達幣可擁有兌換30元新台幣的價值，在虛擬貨幣市場屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格易暴漲暴跌有很大的差異，也因其價值穩的特點，在全球市場相當普及，受幣圈投資者喜愛。