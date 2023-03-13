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林秉樞稱糖尿病、高血脂「差點病危」 盼解除出境限制改住新北

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金。台灣高等法院今傳林，林稱罹患糖尿病、高血脂，去年底還曾病危，請求法官解除限制出境、限制住居。高院諭知15日起延長出境限制，限制住居變更另行評議。

高院今開庭時，法官問林秉樞為何不接手機？他答稱第二次就有接了，還說法院的電話讓他以為是詐騙電話。

因林的限制出境、出海的期限將屆，他另聲請法院將限制住居地由台中改至台北。林說，因身體不好，1天要打2次胰島素，必須用各種藥品維持生活，稱不會逃亡，希望法官解除限制出境、出海。因林父1個月前在台北摔斷腿，他在台北、台中來回奔波照顧，法官問及他與父親的狀況，林秉樞說自己跟父親的關係良好，他還向法官提供與父親的LINE對話，證明父子關係和樂。

高檢署公訴檢察官認為，林的慢性病不管在台北或台中都可治療，且如果變更限制住居處所，讓他一人獨居在新北市，因該房屋沒有管理員，擔心林安危，建議法官維持讓林限制住居在台中。

林駁稱自己的高血壓、高血糖都有個別看醫師，3至4天就要去醫院，且他有洗腎需要，台北、台中兩地往返讓他相當疲憊。林表示自己的案件為社會矚目，外界也對他有負面觀感，自己很後悔，但目前身體狀況出現問題，請求法官給他機會、改住新北市。

合議庭評議後，裁定自3月15日起延長出境、出海限制8個月，限制住居變更部分另行評議；高院也定3月30日行準備程序。

林秉樞被控偷拍女子私密影像、並藉此恐嚇要脅對方配合；2021年11月更在新北市板橋馥都飯店內對高嘉瑜施暴、強迫她寫自白書、使用高嘉瑜手機上網傳送非她本意的訊息；另外還在林秉樞母親靈堂外，對高嘉瑜施暴，事件遭媒體曝光前後，更數度恫嚇高嘉瑜「跟鏡週刊換一換」、「我如果沉船了…阿妳猜會怎樣」、「不要相互毀滅、不然我們會一起死」等，都被判決有罪。

台灣高等法院今開訊問庭，林秉樞表示罹患糖尿病、高血脂，去年底還曾病危，請求法官解除限制出境、限制住居。高院諭知15日起延長出境限制，限制住居變更另行評議。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院今開訊問庭，林秉樞表示罹患糖尿病、高血脂，去年底還曾病危，請求法官解除限制出境、限制住居。高院諭知15日起延長出境限制，限制住居變更另行評議。記者王宏舜／攝影

林秉樞 高嘉瑜

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