調查局辦虛擬資產監管研討會 蔡清祥：政府致力防範非法

調查局今天舉行「虛擬資產監理暨執法研討會」，由金管會、行政院洗防辦、法務部、調查局經濟犯罪防制處及庫幣科技就虛擬資產相關議題進行研討及報告，並由亞太防制洗錢組織（APG）秘書長戈登•虎克博士（Dr. Gordon HOOK）等人發表專題演講。

法務部長蔡清祥、金管會副主委蕭翠玲均表示，政府正致力於防範虛擬資產遭受如犯罪、洗錢等不當及非法利用。

調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議修訂及我國今年10月即將提交亞太防制洗錢組織（APG）「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告，舉行這場研討會，由金管會、行政院洗防辦、法務部、調查局經濟犯罪防制處及庫幣科技，就虛擬資產相關議題進行研討及報告

蔡清祥致詞時，希望透過國際專家經驗分享研討，在國內透過公私協力，共同遏止透過虛擬資產進行洗錢犯罪。他同時指出，虎克秘書長任職長達17年，在防制洗錢及打擊資恐領域經驗豐富，並對於防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的國際標準和相互評鑑非常專業熟稔。

今天研討會重點在於虛擬資產及其服務提供者在防制洗錢與打擊資恐所暴露的風險、國際組織對此的要求標準、各國遵循現況及所面臨的挑戰、國內在監理及執法現況，以及未來可精進面向等，希望透過公私協力共同遏止藉虛擬資產進行洗錢、資恐等犯罪行為。

APG秘書長戈登•虎克博士（Dr. Gordon HOOK）此行除擔任主講人，針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者（Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers）與實質受益人（Beneficial Ownership）2個主題進行專題演講。其他與會人員，則涵蓋我國防制洗錢業務相關機關、指定的非金融事業或人員（DNFBP）相關同業公會、虛擬資產服務提供商及第三方支付業者等代表共約150人。

調查局洗錢防制處表示，我國是APG創始會員國，APG係FATF在亞太地區的區域性防制洗錢組織（FSRBs），負責區域內防制洗錢、打擊資恐領域的跨境合作，促進相關國家或地區共同遵守並執行國際公認的防制標準，特別是FATF的「40項建議」。