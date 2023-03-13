巡墓員疑包庇違規撿骨修墓 北市：加強巡墓、輪調防杜不法

台北市殯葬管理處再傳涉弊，廉政署接獲線報，指北市殯葬處疑似有巡山員與業者掛勾，疑似收受紅包、包庇違規而未舉發。台北市殯葬管理處今天表示，會積極配合檢廉偵查，強化巡墓員法治觀念。另外，為加強巡墓員流動性，殯葬處每2至3月會主動輪調巡墓員之責任區，降低巡墓員不法可能性。

為嚴密殯葬處廉能防弊作為，殯葬處表示，北市府將提昇責任區輪調頻率、更進一步研議使不同課室員工輪調、指派巡墓員參與廉能、貪汙治罪條例及刑法課程，深化巡墓員法治及依法行政觀念，並強化對業者與民眾相關遷葬法令宣導，避免民眾因不知法令而觸法。

北市殯葬處說，北市府將全力配合檢廉偵查及持續加強廉政法知教育、強化機關員工廉能意識之外，並主動清查近年檢舉裁罰案件，保持勿枉及勿縱理念，如有不法事實，依法究辦。