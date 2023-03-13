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巡墓員疑包庇違規撿骨修墓 北市：加強巡墓、輪調防杜不法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市殯葬管理處再傳涉弊，廉政署接獲線報，指北市殯葬處疑似有巡山員與業者掛勾，疑似收受紅包、包庇違規而未舉發。台北市殯葬管理處今天表示，會積極配合檢廉偵查，強化巡墓員法治觀念。另外，為加強巡墓員流動性，殯葬處每2至3月會主動輪調巡墓員之責任區，降低巡墓員不法可能性。

為嚴密殯葬處廉能防弊作為，殯葬處表示，北市府將提昇責任區輪調頻率、更進一步研議使不同課室員工輪調、指派巡墓員參與廉能、貪汙治罪條例及刑法課程，深化巡墓員法治及依法行政觀念，並強化對業者與民眾相關遷葬法令宣導，避免民眾因不知法令而觸法。

北市殯葬處說，北市府將全力配合檢廉偵查及持續加強廉政法知教育、強化機關員工廉能意識之外，並主動清查近年檢舉裁罰案件，保持勿枉及勿縱理念，如有不法事實，依法究辦。

依據殯葬管理條例，巡墓員主要職責係公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕墳墓案件及巡查墓區。巡墓員上任前，殯葬處經常性反覆宣導巡墓員在工作崗位應知法守法，面對業者及民眾，均依法行政；面對工作業務，必須勤勉負責，主管及其他單位也不定期關懷巡墓員工作進度及輔導工作上細節。

台北市殯葬管理處傳涉弊，廉政署接獲線報，指北市殯葬處疑似有巡山員與業者掛勾，疑似收受紅包、包庇違規而未舉發。圖為台北市立第二殯儀館／本報資料照片
台北市殯葬管理處傳涉弊，廉政署接獲線報，指北市殯葬處疑似有巡山員與業者掛勾，疑似收受紅包、包庇違規而未舉發。圖為台北市立第二殯儀館／本報資料照片

北市 紅包

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