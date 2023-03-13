巡墓員疑包庇違規撿骨修墓 北市：加強巡墓、輪調防杜不法
台北市殯葬管理處再傳涉弊，廉政署接獲線報，指北市殯葬處疑似有巡山員與業者掛勾，疑似收受紅包、包庇違規而未舉發。台北市殯葬管理處今天表示，會積極配合檢廉偵查，強化巡墓員法治觀念。另外，為加強巡墓員流動性，殯葬處每2至3月會主動輪調巡墓員之責任區，降低巡墓員不法可能性。
為嚴密殯葬處廉能防弊作為，殯葬處表示，北市府將提昇責任區輪調頻率、更進一步研議使不同課室員工輪調、指派巡墓員參與廉能、貪汙治罪條例及刑法課程，深化巡墓員法治及依法行政觀念，並強化對業者與民眾相關遷葬法令宣導，避免民眾因不知法令而觸法。
北市殯葬處說，北市府將全力配合檢廉偵查及持續加強廉政法知教育、強化機關員工廉能意識之外，並主動清查近年檢舉裁罰案件，保持勿枉及勿縱理念，如有不法事實，依法究辦。
依據殯葬管理條例，巡墓員主要職責係公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕墳墓案件及巡查墓區。巡墓員上任前，殯葬處經常性反覆宣導巡墓員在工作崗位應知法守法，面對業者及民眾，均依法行政；面對工作業務，必須勤勉負責，主管及其他單位也不定期關懷巡墓員工作進度及輔導工作上細節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言