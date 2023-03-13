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浪貓被收編活不1天 男因牠便溺關籠悶死遭判刑

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗縣羅姓男子在路邊抓1隻流浪貓回家，因貓咪便溺，竟將牠關進籠子沖水，再以棉被覆蓋籠子用吹風機吹，導致貓窒息死亡，事後丟棄草叢；羅男經查獲被依違反動保法判刑。

根據苗栗地方法院判決內容，34歲羅姓男子因違反動物保護法，經檢察官聲請簡易判決，處拘役40天，併科罰金新台幣2萬元，並應向指定公益機構或團體提供80小時義務勞務，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。緩刑2年。

苗栗地檢署聲請簡易判決處刑書指出，羅男於去年8月6日深夜11時許，在竹南鎮住處附近抓1隻橘白色的貓回家，隔天凌晨5時許，因貓咪在屋內便溺，男子先將貓關進籠子沖水，又將棉被蓋於籠子外，用吹風機吹，導致貓咪窒息死亡。

羅男事後將貓咪屍體裝入紙箱，丟棄在竹南鎮隆頂街與苗2線路口往北50公尺處路旁草叢內，民眾路過發現後通報動物保護協會成員並報警處理，警方調閱監視器畫面偵辦，羅男遭查獲時坦承犯行。

苗栗地方法院審理認為，羅男手段已達虐待、極度不人道方式，屬動物保護法修法後「傷害動物致動物重要器官功能喪失」規範。

法官審酌羅男不知尊重自然生命，故意傷害流浪貓隻致死，行為不足取，但念及被告能坦承犯行，犯後態度尚可，依動物保護法第25條第1款判刑。可上訴。

貓咪 吹風機 浪貓

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