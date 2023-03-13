林姿妙開庭 戰神黃國昌再來旁聽：免徵土增稅是未來審訊重點

宜蘭縣長林姿妙等官員人涉貪案，地方法院今天召開第2次準備庭，前立委黃國昌上午現身旁聽時受訪表示，林姿妙說免徵土地增值稅是「二層決行」，此推託態度是否會被採信？將是未來審訊的重點。

黃國昌今天上午不到9點，出現在宜蘭地方法院，旁聽林姿妙等人的準備程序庭，他表示，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協助協會一直有在追蹤此案，不會隨著選舉結束，就雷聲大雨點小，所以還是會持續追蹤，只要時間允許，協會同仁都會來聽。

林姿妙之前在應訊時強調，羅東公正段1588號土地、免徵土地增值稅是「二層決行」，黃國昌說，林姿妙說二層決行，她毫不知情，顯然與卷內證據完全不相符合，展現出來的一種推託態度，是不是會被法官採信？應該是未來審訊程序的重點。