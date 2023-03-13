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影／男騎小摺秒偷加油站5千元 南警沿線追查公園緝獲法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

53歲林姓男子前天騎乘小摺腳踏車經過台南市府前路某加油站時，發現加油島無人在內，上前拉開收銀抽屜，涉嫌偷取5千元後再騎車迅速逃離。警方獲報後以車追人，昨天在南區水萍塭公園查獲林嫌，竊得現金已遭林飲酒花光，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

林平日騎乘小摺腳踏車於市區道路四處遊蕩，本月11日上午10點30分騎乘經過府前路某加油站，發現其中一個加油島收銀台無人，趁員工忙於加油服務之際，停下車來入內，3秒鐘就行竊收銀機內5千元現金得逞。

案經台南市警二分局中正所員警受理，立即調閱影像比對，鎖定竊賊衣著特徵及代步工具，持續就其逃離動線積極追查，但在南區水萍塭公園附近失去蹤跡。

員警鍥而不捨，在沿線逐一查訪，昨天上午11點多在水萍塭公園涼亭旁發現該輛小摺車，經四處巡查終於在廁所前發現林男，並經帶回所內出示行竊影像事證。據了解，林坦承涉案，行竊5千元已遭其飲酒等花用殆盡。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

53歲林姓男子涉嫌偷取加油站收銀機5千元，警方獲報後以車追人昨天查獲林到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝
53歲林姓男子涉嫌偷取加油站收銀機5千元，警方獲報後以車追人昨天查獲林到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝
53歲林姓男子涉嫌偷取加油站收銀機5千元，警方獲報後以車追人昨天查獲林到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝
53歲林姓男子涉嫌偷取加油站收銀機5千元，警方獲報後以車追人昨天查獲林到案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝

加油站 台南 腳踏車

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