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孝女向護理師討擦手紙遭拒 失控嗆「滾出去」判刑還要賠10萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓女子的95歲父親長期臥病住院，2020年6月20日上午8點多，陳女照顧老父時，向黃姓護理師索取擦手紙遭拒，突然情緒失控嗆黃女「嘴巴閉起來，今天你不用進來，出去」、「給我出去，你今天動到我爸爸，你爸我就打下去」，高雄高分院審理後，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑4月，得易科罰金確定。

黃女針對遭陳女辱罵，另提民事訴訟，向陳女索賠80萬元，橋頭地院審理後，法官認為陳女恫嚇行為不但使黃女執行工作時受阻，還可能使她對辛苦的臨床醫護工作產生退卻之意，在少子化時代將更難找到合適醫護人員，實非民眾之福，判陳女要賠償10萬元。

判決指出，陳女父親因病入住高雄某間醫學中心，2020年6月20日上午8點多，陳女照顧病父時，向進來病房的黃姓護理師索取擦手紙遭拒，陳女卻突然情緒失控，對著黃女恫嚇「嘴巴閉起來，今天你不用進來，出去」、「給我出去，你今天動到我爸爸，你爸我就打下去」。

當時陳女的怒火驚動護理長及督導，一行人趕到病房後，陳女依然振振有詞，「我也是你的長輩」、「一個幾歲孩子，敢回我話」，隨後拿起病房紗布朝黃女丟擲「我要她給我滾出去」、「數三聲沒有給我走出去試看看。」

黃女認為陳女阻礙她繼續執行醫療工作，向警方報案，檢警偵辦時，陳女稱自己沒有指名道姓針對誰，何況她要的擦手紙黃女也沒提供，「我要拿什麼丟她？」她父親也已經過世1年多，希望這個事情圓滿畫下句點，各不追究對方。

黃女反駁，稱「陳女當時眼神對著我、用手指著我，當然是在罵我」，當時陳女父親傷口泡在排泄物中，卻威脅她不准進入病房，還作勢打人，害她不敢單獨進入病房，不僅影響陳父，同一病房的兩名患者治療也受到阻撓。

高雄高分院審理後，合議庭綜合案發時現場錄音檔及督導、護理長等人證詞，認為陳女恫嚇黃女後，當天上午8時至11時，黃女都不敢進入病房執行醫療工作，連帶影響同病房的另兩位患者，陳女行為已妨礙醫療工作的執行。

合議庭考量陳女母親往生後，仍全日24小時照顧父親長達9年，始終侍親盡孝，固然令人感佩，但因未能及早引進社會福利資源，過度聚焦父親病況，才會因不堪長期壓力情緒失控出言恐嚇，維持一審4月刑度得易科罰金確定。

高雄高分院審理後，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判陳女４月徒刑。記者張議晨／攝影
高雄高分院審理後，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判陳女４月徒刑。記者張議晨／攝影

患者 爸爸

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