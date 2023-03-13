影／林姿妙涉貪出庭批檢編故事、不當取供 信法律還公道

針對宜蘭縣長林姿妙涉貪汙、偽造文書與財產來源不明等罪，地方法院今天開庭審理，林姿妙10點多到庭，受訪時批評檢廉不當取供，編造故事與汙衊她，她理直氣壯，沒有做壞事，相信法律會還給她一個公道。

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所涉弊案，去年8月23依貪汙、偽造文書等罪起訴縣長林姿妙、縣府與公所共10名公務員、林姿妙的女兒林羿伶等5人。宜蘭地方法院今、明兩天召開第二次準備程序庭。

林姿妙安排在10點20分出庭，她進入法庭前接受媒體訪問表示，檢廉不當取供，明明她的電話被監聽了這麼久，過程中跟也通話的人，寫的是壯圍鄉農會理事林听洲，但變成是地主陳正勳理事長，這樣編造故事，汙衊她，她無所畏懼。