影／林姿妙涉貪出庭批檢編故事、不當取供 信法律還公道
針對宜蘭縣長林姿妙涉貪汙、偽造文書與財產來源不明等罪，地方法院今天開庭審理，林姿妙10點多到庭，受訪時批評檢廉不當取供，編造故事與汙衊她，她理直氣壯，沒有做壞事，相信法律會還給她一個公道。
宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所涉弊案，去年8月23依貪汙、偽造文書等罪起訴縣長林姿妙、縣府與公所共10名公務員、林姿妙的女兒林羿伶等5人。宜蘭地方法院今、明兩天召開第二次準備程序庭。
林姿妙安排在10點20分出庭，她進入法庭前接受媒體訪問表示，檢廉不當取供，明明她的電話被監聽了這麼久，過程中跟也通話的人，寫的是壯圍鄉農會理事林听洲，但變成是地主陳正勳理事長，這樣編造故事，汙衊她，她無所畏懼。
她略帶怒氣說，「我坦蕩蕩，為什麼要這樣來汙衊我」？她一輩子沒有跟人家吵架，但是這次的目的是希望能影響選舉，讓她不當選，但是選民的眼睛是雪亮的，「林姿妙是一個打拚認真骨力，用心做代誌的人，相信法律會給我一個公道」，對於這次她理直氣壯，沒有做壞事，是正正當當的人，感謝大家。
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