快訊

奧斯卡／今年最討厭的人已出現？休葛蘭幹了這事 挨批「噁心透頂」

螃蟹+柿子、菠菜+豆腐能一起吃嗎？一圖破解農民曆食物相剋表

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

影／林姿妙涉貪出庭批檢編故事、不當取供 信法律還公道

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導

針對宜蘭縣長林姿妙涉貪汙、偽造文書與財產來源不明等罪，地方法院今天開庭審理，林姿妙10點多到庭，受訪時批評檢廉不當取供，編造故事與汙衊她，她理直氣壯，沒有做壞事，相信法律會還給她一個公道。

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所涉弊案，去年8月23依貪汙、偽造文書等罪起訴縣長林姿妙、縣府與公所共10名公務員、林姿妙的女兒林羿伶等5人。宜蘭地方法院今、明兩天召開第二次準備程序庭。

林姿妙安排在10點20分出庭，她進入法庭前接受媒體訪問表示，檢廉不當取供，明明她的電話被監聽了這麼久，過程中跟也通話的人，寫的是壯圍鄉農會理事林听洲，但變成是地主陳正勳理事長，這樣編造故事，汙衊她，她無所畏懼。

她略帶怒氣說，「我坦蕩蕩，為什麼要這樣來汙衊我」？她一輩子沒有跟人家吵架，但是這次的目的是希望能影響選舉，讓她不當選，但是選民的眼睛是雪亮的，「林姿妙是一個打拚認真骨力，用心做代誌的人，相信法律會給我一個公道」，對於這次她理直氣壯，沒有做壞事，是正正當當的人，感謝大家。

宜蘭縣長林姿妙今天出庭，批評檢廉不當取供，編造故事與汙衊她，相信法律會還給她一個公道。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天出庭，批評檢廉不當取供，編造故事與汙衊她，相信法律會還給她一個公道。記者戴永華／攝影

林姿妙 宜蘭 偽造文書

延伸閱讀

林姿妙等15人涉貪汙案 今開第二次準備庭

宜蘭綠博3月31日登場 林姿妙合體侯友宜邀民眾探訪

宜蘭市前市長江聰淵告縣長林姿妙誹謗等罪 結果出爐

藍要求辭台南議長 邱莉莉：我沒賄選 起訴內容多為檢察官想像

相關新聞

影／林姿妙涉貪出庭批檢編故事、不當取供 信法律還公道

針對宜蘭縣長林姿妙涉貪汙、偽造文書與財產來源不明等罪，地方法院今天開庭審理，林姿妙10點多到庭，受訪時批評檢廉不當取供，...

打傷男友還徒手打破「貨車大燈」 野蠻女友法庭上求和遭拒判拘

高雄26歲洪姓女子過去因脫序行為被友人制止，竟賞對方巴掌，被依傷害罪判刑，她沒學到教訓，爭吵時抓傷男友脖子還徒手打碎小貨...

影／男騎小摺秒偷加油站5千元 南警沿線追查公園緝獲法辦

53歲林姓男子前天騎乘小摺腳踏車經過台南市府前路某加油站時，發現加油島無人在內，上前拉開收銀抽屜，涉嫌偷取5千元後再騎車...

孝女向護理師討擦手紙遭拒 失控嗆「滾出去」判刑還要賠10萬

陳姓女子的95歲父親長期臥病住院，2020年6月20日上午8點多，陳女照顧老父時，向黃姓護理師索取擦手紙遭拒，突然情緒失...

16歲兒不滿父親嗆宮廟 和陣頭兄弟聯手拖行狠打成傷

屏東16歲郭姓少年和父親發生口角，平時參與陣頭的郭姓、紀姓、黃姓男子及潘姓少年要幫郭姓少年出氣，前年11月在潮州鎮一間佛...

林姿妙等15人涉貪汙案 今開第二次準備庭

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所涉弊案，去年依貪汙、偽造文書等罪起訴縣長林姿妙、縣府與公所共10名公務員、林姿妙的女兒林羿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦