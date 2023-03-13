16歲兒不滿父親嗆宮廟 和陣頭兄弟聯手拖行狠打成傷

屏東16歲郭姓少年和父親發生口角，平時參與陣頭的郭姓、紀姓、黃姓男子及潘姓少年要幫郭姓少年出氣，前年11月在潮州鎮一間佛具店前找上郭父理論，郭姓少年先狠嗆父親後，再與潘姓少年拖著郭父到佛具店門外，與紀男等人聯手暴打。高雄高分院審理後，考量郭父和紀姓、郭姓、黃姓男子和解，各依傷害罪判刑4月至6月，得易科罰金。郭姓、潘姓少年，則由少年法庭審理。

判決指出，2021年11月5日晚間8時許，郭父因神明香火袋問題，在屏東縣潮州鎮一家宮廟和兒子爆發口角，郭父撂話後隨即走到一旁的佛具店喝酒，當時在場紀姓男子認為郭父跑到宮廟前嗆聲，氣憤難耐，於是邀集潘姓少年、黃姓、郭姓男子及郭姓少年等人，上前找郭父理論。

一行人見郭父在佛具店喝酒，先由郭姓少年上前質問父親，隨後抓住郭父往馬路拖行，其他同夥見狀也加入拖行行列，將郭父拉至馬路邊後，4人將郭父包圍，郭父想逃還遭潘姓少年推回倒地，最後一群人連同郭姓少年在內，動手朝郭父痛毆，造成郭父肚子、手臂、腳部多處受傷。

附近民眾見郭父遭一群人暴打協助報警，紀男等人聽到警方鳴笛聲隨即鳥獸散，幸郭父送醫治療後無礙，警方根據監視器畫面，循線逮到郭姓少年及紀姓男子等5人到案。

屏東地院審理時，施暴的紀男、郭男、黃男坦承動手，紀稱當時他在廟裡，是郭父喝酒後跑來嗆聲，他越想越生氣才會邀其他人去打他，屏院法官綜合相關事證，依妨害秩序罪判紀男8月徒刑、郭男8月徒刑，黃男6月徒刑。至於參與施暴的郭姓、潘姓少年，則由少年法庭審理。

紀男等3人不服上訴，高雄高分院審理後，法官勘驗現場監視器，認為當時是郭姓少年先與父親對質6分鐘，紀男等人在對郭父施暴，警告意味濃厚，未達妨害公眾安寧程度。

合議庭認為紀男等人行為不構成妨害秩序罪，但痛打郭父仍構成傷害罪，考量3人均已和郭父和解，郭父也願意原諒3人，因此依傷害罪論處，紀男、郭男判刑6月，黃男判刑4月，均得易科罰金，並宣告緩刑3年。