打傷男友還徒手打破「貨車大燈」 野蠻女友法庭上求和遭拒判拘

高雄26歲洪姓女子過去因脫序行為被友人制止，竟賞對方巴掌，被依傷害罪判刑，她沒學到教訓，爭吵時抓傷男友脖子還徒手打碎小貨車大燈，再度因火爆行徑挨告。她雖坦承犯行也有意和解，但遭男友拒絕。高雄地院依傷害罪及毀損罪，判拘役35天，得易科罰金。

判決指出，洪女2020年1月27日晚上11時30分許因開車逆向、有攻擊等脫序行為，被送往急診治療並約束行為，未料，她仍不受控不斷辱罵並賞友人巴掌，遭地院依傷害罪，處2個月有期徒刑定讞，並在同年8月底執行完畢。

未料，洪女在去年1月11日晚上9時30分許，在男友住處與男友發生爭吵，洪出手毆打人，讓男方脖子受傷，但她仍未罷休，凌晨又徒手打破對方小貨車大燈。事後男友發現，報警並對洪女提告。

警詢、偵訊時，洪女供稱有對男友做出拳打腳踢的動作，但反控對方把她的手抓住，並沒打到他。檢方依據驗傷單，佐證洪犯行，洪女被依傷害罪起訴，至於男方涉嫌傷害則獲不起訴處分。