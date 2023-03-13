快訊

合意離職好聚好散 美光裁員10分鐘「領紅包簽名走人」

美阻系統性危機！宣布矽谷銀行儲戶都可獲得全額償還

軍公教年金改革5年法定檢討期限將屆 「配套在哪」

打傷男友還徒手打破「貨車大燈」 野蠻女友法庭上求和遭拒判拘

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄26歲洪姓女子過去因脫序行為被友人制止，竟賞對方巴掌，被依傷害罪判刑，她沒學到教訓，爭吵時抓傷男友脖子還徒手打碎小貨車大燈，再度因火爆行徑挨告。她雖坦承犯行也有意和解，但遭男友拒絕。高雄地院依傷害罪及毀損罪，判拘役35天，得易科罰金。

判決指出，洪女2020年1月27日晚上11時30分許因開車逆向、有攻擊等脫序行為，被送往急診治療並約束行為，未料，她仍不受控不斷辱罵並賞友人巴掌，遭地院依傷害罪，處2個月有期徒刑定讞，並在同年8月底執行完畢。

未料，洪女在去年1月11日晚上9時30分許，在男友住處與男友發生爭吵，洪出手毆打人，讓男方脖子受傷，但她仍未罷休，凌晨又徒手打破對方小貨車大燈。事後男友發現，報警並對洪女提告。

警詢、偵訊時，洪女供稱有對男友做出拳打腳踢的動作，但反控對方把她的手抓住，並沒打到他。檢方依據驗傷單，佐證洪犯行，洪女被依傷害罪起訴，至於男方涉嫌傷害則獲不起訴處分。

法官認為，洪女徒手毆傷男友，還打破對方小貨車大燈，考量過去前科素行，及雙方未達成調解；審理後，將她依傷害罪及毀損他人物品罪，判拘役35天，得易科罰金。

橋頭地方法院外觀照片。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀照片。記者陳弘逸／攝影

傷害罪

延伸閱讀

女友遭邪教教主性侵要赴韓出庭　男星曝「陪同計畫有變」

張軒睿出席「此時此刻」發布會 認了正妹經紀人女友！

男子狂喝薑母鴨熱湯 女友叩他開車載人也連坐挨罰

布萊德彼特與新女友熱戀中 前妻安妮絲頓還是會感傷？

相關新聞

打傷男友還徒手打破「貨車大燈」 野蠻女友法庭上求和遭拒判拘

高雄26歲洪姓女子過去因脫序行為被友人制止，竟賞對方巴掌，被依傷害罪判刑，她沒學到教訓，爭吵時抓傷男友脖子還徒手打碎小貨...

林姿妙等15人涉貪汙案 今開第二次準備庭

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所涉弊案，去年依貪汙、偽造文書等罪起訴縣長林姿妙、縣府與公所共10名公務員、林姿妙的女兒林羿...

打裂10歲繼女門牙還讓她冬天睡陽台 繼父不服判決上訴

周姓貨車司機認為10歲的繼女不好管教，拿棍子、皮帶、掃帚棍毆打她，女童的門牙還被打裂。周以繼女不乖，冬日將她關在陽台，不...

2男尾隨夜歸女子搶奪皮包 1把風1出手判9月徒刑

基隆市盧男和陳男合謀搶奪夜歸女子的皮包，裡面有APPLE、SONY手機，陳男帶到網咖解鎖不成，宣稱遺失了。盧男另在飲料店...

國泰世華常務董酒駕找妻頂替 企業「當事人私事」聲明挨批鄉愿

國泰世華銀行資深副總經理、常務董事鄧崇儀酒駕肇事後，找同車妻子頂替，國泰金控發表聲明時稱酒駕案是當事人私事，相較職棒球星酒駕遭開除、企業表示歉意，酒駕防制團體認為酒駕已是全民公敵，在企業高舉社會責任大旗下，國泰世華對常董酒駕未積極表示歉意，不僅鄉愿，令社會失望，重傷企業形象的表現。 3月5日晚間9時許，鄧崇儀酒駕行經台北市和平東路、金山南路口時，因超車不慎擦撞另一輛車，同車鄧妻自稱是駕駛，酒測值0.19毫克；被擦撞的駕駛稱開車者應為男性，警方調閱監視器後，確認是鄧男酒駕，酒測值高達0.9毫克，觸犯公共危險罪，鄧妻涉犯使公務人員登載不實罪嫌，夫妻同遭法辦。

誹謗罪是否箝制言論自由 憲法法庭3月14日言詞辯論

朱姓台商、學者盧映潔、電台主持人許榮棋等人因刑法誹謗罪被判刑確定，認為刑法誹謗罪等有箝制言論自由，有違憲之虞，聲請釋憲。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦