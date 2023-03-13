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林姿妙等15人涉貪汙案 今開第二次準備庭

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署偵辦縣府、羅東鎮公所涉弊案，去年依貪汙、偽造文書等罪起訴縣長林姿妙、縣府與公所共10名公務員、林姿妙的女兒林羿伶等5人。宜蘭地方法院今、明兩天召開第二次準備程序庭，上午是9點半開庭，縣長林姿妙與女兒林羿伶被安排在10點20分出庭。

宜蘭地檢署8月23日以貪汙治罪條例等罪嫌起訴15名被告，偵辦起訴分為4部分，包括1558地號土地違法農地農用及免課徵土地增值稅案、東榮二段98地號土地臨時性建築物延長使用、林姿妙與張桂綾特殊洗錢案。

檢方在偵辦此案，聲押時任建設處代理處長吳朝琴與農業處農務科長吳東原。起訴書揭露98地號一案，源自吳朝琴於的證詞，檢方認為吳朝琴自首而請求免刑，另外吳東原、前農業處長康立和原在偵查中自白，均獲檢求處減刑。

宜蘭地方法院接著於去年10月31日召開第一次準備程序庭，通知15人出庭應訊，其中地主陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽認了偽造文書，林姿妙等13位被告拒絕認罪，其中吳東原等3名縣府官員當庭翻供。

原本坦承犯行的吳東原，在上次準備庭時否認貪汙、圖利，他說當時廉政官不採信其所說，自己又因疫苗副作用而身心俱疲，指問訊時可能講錯；康立和也否認犯罪事實，提到1558地號，一直都是農地農用，上面有種果樹；吳朝琴雖承認起訴書中的客觀事實，但是否認貪汙、偽造文書。

法院召開第一次準備程序庭時間，剛好在縣長選舉投票前1個多月，藍綠攻防引起各界關注，民眾爭相旁聽，事後林姿妙不受司法查弊影響，仍當選連任。

第二次準備庭的氣氛顯得相對平靜，今天開庭到中午，明天繼續。受命法官將針對第一次開庭尚未確認事項，再仔細加以釐清，及是否需要再申請證據調查，一切資料在準備庭確認後，以利進入下階段審判程序。

宜蘭縣長林姿妙等15人被控貪汙、偽造文書等罪，今上午開第二次準備庭，林姿妙與女兒林羿伶將出庭。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙等15人被控貪汙、偽造文書等罪，今上午開第二次準備庭，林姿妙與女兒林羿伶將出庭。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙被控貪汙，曾多次對外表示，自己清清白白，簡單做人、認真做事。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙被控貪汙，曾多次對外表示，自己清清白白，簡單做人、認真做事。本報資料照

林姿妙 貪汙 宜蘭

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