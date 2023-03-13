打裂10歲繼女門牙還讓她冬天睡陽台 繼父不服判決上訴

周姓貨車司機認為10歲的繼女不好管教，拿棍子、皮帶、掃帚棍毆打她，女童的門牙還被打裂。周以繼女不乖，冬日將她關在陽台，不讓她進屋睡覺，凍得女童瑟瑟的顫，一審依妨害幼童發育罪判周10月徒刑。周上訴，台灣高等法院認為女童並無發展遲緩，改依妨害未滿18歲之人身心健全罪論處，但刑度不變，案件上訴最高法院中。

周姓男子與父親、妻子、小孩同住桃園市桃園區。2020年2月間，周認為當時10歲大的繼女不聽話，便拿起皮帶、棍子等物體教訓她，一周打個2、3回，還出拳攻擊她的眼睛、嘴巴，甚至將女童關在陽台，不讓她進屋。

當時正值寒冬，女童被鎖在外頭冷得發抖，只能蜷縮在角落躺在地板上睡覺過夜，鄰居向桃園市府檢舉，周凌虐繼女一事才曝光。

女童當時傷痕累累，除眼眶、耳朵挫傷，門牙也硬生生被打斷。檢方訊時，周坦承毆打女童，但動機、次數則交代不清，桃園市府從2019年8月起，就有多次該家庭通報家暴的紀錄，女童已列為保護個案處置。檢方認為，周時予毆打、食不使飽，或病不使醫、傷不使療，已構成「凌虐」導致女童成傷，依妨害幼童發育罪嫌起訴。

桃園地院認為周姓司機應耐心、細心教養並照顧小孩，卻僅因認為女童不好管教就動手凌虐，造成女童身心痛苦，考量他犯後非無悔意，依妨害幼童發育罪判刑10月。

周上訴，翻供否認犯行，並聲請傳妻子作證，想證明是因為繼女做錯事才會動手，並請求輕判。因刑法第286條第1項已修正為「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」，高院認為周是犯妨害未滿18歲之人身心健全或發育罪，非妨害幼童發育罪。