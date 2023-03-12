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2男尾隨夜歸女子搶奪皮包 1把風1出手判9月徒刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市盧男和陳男合謀搶奪夜歸女子的皮包，裡面有APPLE、SONY手機，陳男帶到網咖解鎖不成，宣稱遺失了。盧男另在飲料店偷走其他客人的手機，交給陳男處理，陳也說無法解鎖，已丟棄。基隆地院審結，依搶奪罪分處兩人各9月徒刑。盧另犯竊盜罪，陳犯收受贓物罪分別判刑。全案可上訴。

判決指出，盧男去年12月28日凌晨騎機車載陳男，尾隨劉女回住處門口時，由陳在1樓門口把風，盧男尾隨劉女進入2樓樓梯間時，徒手搶奪劉女掛在右手的皮包。得手後，改由陳騎機車載盧男逃離現場，前往基隆市華一街成功路橋下籃球場分贓。

劉女皮包內有APPLE、SONY廠牌手機、2個充電器和3包泡麵。陳分得2支手機，帶到南榮路一家網咖解鎖不成，遺失在店內，到法院審理時仍未尋獲。虞拿走皮包、充電器和泡麵。盧後來把皮包和充電器丟棄在附近垃圾筒，只把3包泡麵帶回家吃掉。

警方查出兩嫌身分後，隔天凌晨持拘票先拘捕陳男，不久再持拘票拘捕前來找陳的盧男。盧被捕時，仍穿著前一天作案時的黑色外套送辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴。

檢警偵辦時，查出盧男在去年12月初持螺絲起子，拆下張男停放路旁機車的車牌，並懸掛在自己騎乘的機車上，原車牌放在置物箱，供日後犯案時，逃避警方查緝。

盧男搶奪劉女皮包當天下午，在一家飲料店騎樓，看到男子把皮包放在桌上，偷走皮包，再騎到基隆火車站附近，檢視皮包內容物，把老人悠遊卡、記事本丟棄在垃圾筒內。

盧男事後把偷來的手機交給陳男，因為無法解鎖，陳男把手機丟棄在居住社區的垃圾筒，未被尋獲；盧男也把偷來的機車車牌交給陳男處理。

基隆地院審理後，依犯搶奪罪各判盧男、陳男9月徒刑。盧男犯攜帶兇器竊盜罪判刑7月，應執行有期徒刑1年。盧男另犯竊盜罪判刑4月，可易科罰金。陳男另犯收受贓物2罪，分處刑2月，應執行有期徒刑3月，可易科罰金。

基隆市盧男和陳男合謀搶奪夜歸女子的皮包，基隆地院審結，依搶奪罪分處兩人各9月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市盧男和陳男合謀搶奪夜歸女子的皮包，基隆地院審結，依搶奪罪分處兩人各9月徒刑。記者邱瑞杰／攝影

基隆 竊盜 泡麵

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