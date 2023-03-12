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國有土地倒有毒溶劑 高雄前里長牽線不法業者判刑2年4月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗山區前柯姓里長牽線不法集團到旗山傾倒廢棄物，集團為了方便掩埋，還將裝滿廢油泥的貝克桶剷破，造成有毒溶劑滲入土壤，檢調偵辦，發現土地均有苯、四氯乙烯及丁酮等成分，高雄高分院審理後，依廢棄物清理法判柯男2年4月徒刑。可上訴。

2020年7月間，檢調掌握有非法清除、處理廢棄物集團為賺取高額處理費用，鎖定南部國有土地、河川公地或承租私人土地，謊稱要整地及堆放砂石，卻收受廢油泥、廢溶劑等事業廢棄物，裝在鐵桶、貝克桶後，運抵特定地點，傾倒入坑洞，再用砂石覆蓋遮掩。

集團掩埋地點遍布台南七股、麻豆、新化、關廟區，高雄六龜、旗山、仁武、橋頭、燕巢區，屏東縣高樹鄉、枋寮鄉等處，檢調當時追查時，發現柯姓前里長受葉姓、厲姓等不法業者所托，尋覓旗山地區可供傾倒廢棄物的地點。

柯男受托後，找到旗山區北勢段一處為國有財產署、農委會林務局管領的公有地，確認好地點後，先由廢棄物傾倒集團完成整地，之後厲姓、葉姓等犯嫌再將裝有廢溶劑的貝克桶，載往柯男提供的土地棄置。

為了避人耳目，集團還將貝克桶剷破，接著回填至土地中，結果造成大量廢油泥滲出，汙染土地，2020年7月25日傍晚，集團準備將最後兩桶廢油泥掩埋時，因檢調已事先掌握證據，隨即到場逮人，當場查獲44桶已經埋入土裡的貝克桶。

土壤經高雄市環保局採樣後，發現含有苯、四氯乙烯及丁酮等成分，均屬有害事業廢棄物，汙染國有土地面積達229平方公尺。專案小組偵辦後，循線查獲提供土地的柯姓前里長到案，當庭將他逮捕並聲押獲准。

橋頭地院審理時，柯男否認跟不法廢棄物集團合作，稱只有介紹土地，但最後土地沒有談妥租約，他不知道集團將廢棄物傾倒在這些土地。

但法官發現，葉男找上柯男時，曾傳訊給柯「油桶有地方放嗎？」「48個」，柯接著回覆「先怪手進去整路整一整剛好」、「好」。後來葉男遭檢調查獲後，厲女還曾傳訊給柯男「阿峰(即葉秀峰)整地放桶子收押禁見，到底如何說好的？已請律師了」、「我不知道怎麼，峰(即葉秀峰)很尊敬你」。

法官認為，依據柯男與葉男等人對話，柯不僅對葉等人要求沒有拒絕，反而立刻允諾，甚至在堆置前，雙方還密切保持聯繫，綜合相關人證、物證後，不採信柯說法，依廢棄物清理法判刑2年4月。

柯男不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為柯男引導葉男等人傾倒廢棄物，造成廢液流入土壤及山澗野溪，對生態環境危害甚鉅，認一審見解無誤，維持原判決。可上訴。至於同案其他涉案人，目前部分已遭法院判1年4月至2年6月不等徒刑。

柯姓前里長牽線廢棄物傾倒集團，將廢溶劑違法掩埋在旗山土地，最後被法院判刑2年4月。，驗出苯、四氯乙烯及丁酮等成分，汙染面積達一萬四千多平方公尺。圖／檢方提供
柯姓前里長牽線廢棄物傾倒集團，將廢溶劑違法掩埋在旗山土地，最後被法院判刑2年4月。，驗出苯、四氯乙烯及丁酮等成分，汙染面積達一萬四千多平方公尺。圖／檢方提供
柯姓前里長牽線廢棄物傾倒集團，將廢溶劑違法掩埋在旗山土地，最後被法院判刑2年4月。圖／檢方提供
柯姓前里長牽線廢棄物傾倒集團，將廢溶劑違法掩埋在旗山土地，最後被法院判刑2年4月。圖／檢方提供

廢棄物 砂石 屏東縣

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