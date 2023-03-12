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北巿酒醉女當街飆罵警 派出所又踹女警 退酒超後悔

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

43歲徐姓女子，3月11日清晨1時許坐在台北巿北投區裕民六路哭泣，警方獲報後到場，徐女因酒醉涉嫌口出惡言罵警察，遭依妨害公務帶回派出所，不料，徐女涉在派出所腳踹女警胸口，直到清晨退酒頻頻道歉，全案依妨害公務罪嫌送辦。

北投警方指出，徐女近來因家中變故等原因心情不好，喝酒後坐在路邊哭泣，警方獲報抵達裕民六路安撫徐女「回去休息了」，但徐女酒醉持續鬧事不回家，竟涉嫌當辱罵員警「操你他媽的」還說「等你抓摟、你告我啊」等語，警方立即依妨害公務現行犯予以逮捕。

徐女在派出所內持續怒罵、更腳踹女警胸口，女警已前往醫院驗傷，直到徐女清晨酒意稍退，才知道自己犯下大錯，後悔不已，不斷向警方道歉，全案依妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徐女涉嫌辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
徐女涉嫌辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
徐女涉嫌辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
徐女涉嫌辱罵警察遭依妨害公務罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

妨害公務 北投

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