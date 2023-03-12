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高雄阿伯機車逆向朝警迎面而來 對決結局超展開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好對面有巡邏員警，警方見陳迎面而來，當場將他攔查，聞到他身上有酒味，陳坦承午餐喝2瓶啤酒，警方施以酒測，測出每公升0.25毫克，當場依公共危險罪嫌逮捕送辦。

鳳山警分局埤頂派出所警員李政憲、陳俊勳，前天下午執服巡邏勤務，3時許行經中山東路時，見陳姓男子騎機車逆向行駛，朝警方「迎面而來」，於是按喇叭示意陳停車受檢。

警方將陳攔下，告知「這裡是單行道，你逆向」，陳回「第一次騎而已，不知是單行道」；警方聞到他嘴中飄散酒氣，詢問「是否有喝酒？」陳坦承「接近中午11點多喝的，只喝2瓶啤酒」。

警方當下對陳施以酒測，結果測出每公升0.25毫克，剛好落在標準值，陳倒楣地被警方依法上銬，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。另因逆向，警方另依違反道路交通管理處罰條例第45條1項1款，開出可罰600元到1800元以下罰鍰的罰單

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好朝巡邏員警迎面而來，警方當場將他攔查。記者石秀華／翻攝
高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好朝巡邏員警迎面而來，警方當場將他攔查。記者石秀華／翻攝
高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好朝巡邏員警迎面而來，警方查出他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好朝巡邏員警迎面而來，警方查出他有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好朝巡邏員警迎面而來。記者石秀華／翻攝
高雄65歲陳姓男子前天下午3時許，騎機車逆向行經鳳山區中山東路，正好朝巡邏員警迎面而來。記者石秀華／翻攝

酒測 罰單 酒駕

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