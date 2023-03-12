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高雄阿伯騎車見警催油門逃逸 跑給警追下場曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市謝姓男子日前未戴安全帽騎車上路，騎經鳥松區水管路時，遭警巡邏發現欲上前攔查，不料，謝飆車逃逸，但他壓車過彎時不慎摔進水溝，謝辯稱酒駕上路怕被取締，但他酒測值卻為0，經警作身分比對，原來他因竊盜案遭高雄地檢署發布通緝，警詢後將他解送歸案。

本月9日下午5時許，仁武分局鳥松分駐所警員在水管路執行巡邏勤務時，眼尖發現54歲謝男騎機車在車陣中，竟未戴安全帽，當警欲上前攔停正準備要告發他時，沒想到，謝男反催油門加速逃逸，警鳴放警報器在後追捕，並保持安全距離尾隨，在他欲左彎壓車時，不慎連人帶車跌入路旁水溝，謝男雖摔了個狗吃屎，所幸並無大礙，讓後方警員抓個正著。

「你跟通緝犯照片長得一模一樣！」警方比對資料庫發現謝男真實身分，但一開始他還矢口否認，辯稱自己姓張，因酒駕怕被攔查才會心虛逃逸，不過，警方對謝男實施酒測值卻為0。謝男見事跡敗露，只好對警使出苦肉計，自白平日打零工維生，但因竊盜遭雄檢發布通緝，謝擔心入監服刑才會畏罪潛逃。

仁武分局呼籲，民眾遇有司法案件而收到法院或地檢署傳票時，務必循正常法律程序依照指定時間到案說明，切勿以消極逃亡的方式規避，以免遭到通緝。

謝姓男騎士連人帶車摔落路旁水溝。記者古和純／翻攝
謝姓男騎士連人帶車摔落路旁水溝。記者古和純／翻攝
高雄市仁武分局警員查對資料庫，發現眼前男子的真實身分。記者古和純／翻攝
高雄市仁武分局警員查對資料庫，發現眼前男子的真實身分。記者古和純／翻攝

通緝 酒駕 安全帽

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