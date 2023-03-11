臉書PO前女友睡衣半裸性感照挨告 法官一理由判他無罪

桃園一名盧姓男子去年在臉書社團分享郭姓前女友身穿睡衣及全裸燙衣服的照片，遭郭女指控妨害秘密，但他矢口否認，辯稱拍照有經過對方同意，目的是追求性愛樂趣，經桃園地院審理，最後獲判無罪。

判決指出，私密照是盧男2018年6月在郭女住處拍攝，為一組睡衣10連拍，拍照角度大致類似，照片中的郭女都在燙衣服。盧男去年7月各挑一張郭女身穿睡衣、半裸和全裸的照片上傳臉書社團，結果被郭女友人發現，所以挨告妨害秘密。

審理時，盧男堅辭否認，辯稱拍照有經過郭女同意，且上傳臉書的照片有經過馬賽克處理，無法辨識是郭女本人。他表示，2人交往過程中，為了追求性愛樂趣，會以拍照或錄影方式記錄彼此間的親密行為，睡衣10連拍是他一手幫郭女脫衣服、一手持手機拍照而成，郭女是知情且同意拍攝的。

法院認為，全案爭點在於照片是否為竊錄偷拍，也是盧男是否構成犯罪的關鍵。然而，睡衣10連拍的拍攝角度多位於郭女右前方略高於其頭部的位置，可知盧男是在郭女視線範圍內以手機拍攝，且盧男手機長14公分、寬近7公分，以其手機大小，郭女理應輕易察覺被拍而訝異，但照片中的她始終神色自若。