林靜儀遭移送散布謠言 辯影片潘孟安傳給她的裁定不罰

去年九合一大選後屏東傳出一段開票瑕疵影片，民進黨立委林靜儀在臉書稱該影片是「造假」、「惡意後製」，未料屏東選委會隨即坦承開票有疏失，林被民眾檢舉散布謠言經警方依社維法移送，林辯稱影片是當時屏東縣長潘孟安傳給她的；法院以林對公共事務表達個人意見屬言論自由，裁定不罰，可抗告。

烏日分局移送指出，林靜儀2022年11月29日在臉書「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」貼文指「本次地方公職人員（九合一）選舉投票結束後，網路上流傳一段屏東縣東港國小開票過程側錄之影片造假」，並稱「惡意的後製影片、用清點選票的影像，搭配唱票的音軌，偽造成開票影片」等語。

但事後，屏東選委會坦承東港國小194號投開票所「選務人員快速唱票未亮票」有疏失，當時不少網友紛紛到林的臉書洗版，更稱是「大型翻車現場」，後來林也修改臉書貼文。

但林靜儀仍遭民眾檢舉，警方依社會秩序維護法第63條第1項第5款所規定散佈謠言，足以影響公共之安寧之違序行為，將她移送台中地院裁處。

法院審理時，林靜儀不否認該貼文，但辯稱是當時屏東現場潘孟安傳給她這段影片及說明，希望她上政論節目時幫忙澄清，是潘孟安跟她說這個影片有問題，而且縣長是處理選務的人，她認為可信。

林靜儀說，發文後約1個小時，屏東選委會有影片說明完整事件，她就再發一篇完整到屏東選委會說明營片貼上臉書，而且她在原本貼文上更改新的連結，讓大家看清楚。

台中地院審酌，林靜儀貼文用意是對於有人質疑選舉計票過程有瑕疵，以及開票過程緩慢，為個人評論及意見表達，也是對公共事務及影片提出個人意見、質疑，並未具體指稱何人舞弊或違法，屬於言論自由保障範疇。