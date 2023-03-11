快訊

「一把年紀為5顆蛋排隊」 民眾批綠營糟蹋百姓：日子怎麼過？

經典賽／抗荷變背水一戰 中華隊若贏有2條晉級路線

經典賽／巴拿馬第二勝地獄變天堂 義大利輸球中華隊不妙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林靜儀遭移送散布謠言 辯影片潘孟安傳給她的裁定不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

去年九合一大選後屏東傳出一段開票瑕疵影片，民進黨立委林靜儀在臉書稱該影片是「造假」、「惡意後製」，未料屏東選委會隨即坦承開票有疏失，林被民眾檢舉散布謠言經警方依社維法移送，林辯稱影片是當時屏東縣長潘孟安傳給她的；法院以林對公共事務表達個人意見屬言論自由，裁定不罰，可抗告。

烏日分局移送指出，林靜儀2022年11月29日在臉書「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」貼文指「本次地方公職人員（九合一）選舉投票結束後，網路上流傳一段屏東縣東港國小開票過程側錄之影片造假」，並稱「惡意的後製影片、用清點選票的影像，搭配唱票的音軌，偽造成開票影片」等語。

但事後，屏東選委會坦承東港國小194號投開票所「選務人員快速唱票未亮票」有疏失，當時不少網友紛紛到林的臉書洗版，更稱是「大型翻車現場」，後來林也修改臉書貼文。

但林靜儀仍遭民眾檢舉，警方依社會秩序維護法第63條第1項第5款所規定散佈謠言，足以影響公共之安寧之違序行為，將她移送台中地院裁處。

法院審理時，林靜儀不否認該貼文，但辯稱是當時屏東現場潘孟安傳給她這段影片及說明，希望她上政論節目時幫忙澄清，是潘孟安跟她說這個影片有問題，而且縣長是處理選務的人，她認為可信。

林靜儀說，發文後約1個小時，屏東選委會有影片說明完整事件，她就再發一篇完整到屏東選委會說明營片貼上臉書，而且她在原本貼文上更改新的連結，讓大家看清楚。

台中地院審酌，林靜儀貼文用意是對於有人質疑選舉計票過程有瑕疵，以及開票過程緩慢，為個人評論及意見表達，也是對公共事務及影片提出個人意見、質疑，並未具體指稱何人舞弊或違法，屬於言論自由保障範疇。

法院認為，貼文是否正確，容事後檢視、判斷，並不致產生「足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，已影響公共安寧」程度，並不構成社維法違規行為，況且她在屏東選委會說明後也在臉書附上影片，顯見無事證認定她有散布謠言影響公共安寧，裁定不罰。

林靜儀事後在屏東選委會說明後修改臉書貼文、附上影片，法院認為她並未散布謠言影響公共安寧。圖／截自臉書「林靜儀醫師  溫柔堅定新中二」
林靜儀事後在屏東選委會說明後修改臉書貼文、附上影片，法院認為她並未散布謠言影響公共安寧。圖／截自臉書「林靜儀醫師  溫柔堅定新中二」

林靜儀 選委會

延伸閱讀

影／違反滲透法？南投立委補選爆監票行動 林靜儀：立刻調查

全動法修法惹議傳暫緩 林靜儀批：資訊跟溝通非常糟

潘孟安談信賴台灣協會：未來小英之友會也要併進來

稱學倫會可信？ 潘孟安：不能因鄭文燦指導教授是陳明通「就把他打死」

相關新聞

林靜儀遭移送散布謠言 辯影片潘孟安傳給她的裁定不罰

去年九合一大選後屏東傳出一段開票瑕疵影片，民進黨立委林靜儀在臉書稱該影片是「造假」、「惡意後製」，未料屏東選委會隨即坦承...

發言不當司法院決議警告 前法官陳志祥興訟敗訴

前法官陳志祥在職期間，司法院人審會認為言論不當決議給予警告，他不服向司法院、保訓會申訴均遭駁；他興訟，並聲請傳喚人審委員...

米糕、滷蛋及煎虱目魚肚都來一份 男子白吃白喝吃官司

44歲黃姓男子去年12月30日中午前往台南中西區一米糕店，沒帶錢仍向店員點了米糕、滷蛋、魚皮湯、豬肚及煎虱目魚肚合計35...

7旬婦酒駕求饒一度不用入獄 檢察官抗告逆轉讓她去坐牢

台中70歲顏姓老婦酒駕遭判6月，檢察官以她5年內第3犯直接發監，她聲明異議稱自己心律不整，怕入監染疫恐喪命，法院一審認為...

男騎士路上蛇行酒測值超標 辯稱這原因遭警逮捕送辦

高雄市張姓男騎士日前深夜途經鳥松區球場路時，變換車道未打方向燈還蛇行搖晃，遭後方巡邏警攔查，因張渾身酒氣且對答遲鈍，警向...

新店警聯手監理所 北宜公路攔查改裝車 2小時查24件違規

新北市新店警分局防制違規改裝車輛在道路上危險駕駛，本月11日在新店區北宜路2段設置稽查點，與台北區監理所聯合取締違規上路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦