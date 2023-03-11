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發言不當司法院決議警告 前法官陳志祥興訟敗訴

中央社／ 台北11日電

前法官陳志祥在職期間，司法院人審會認為言論不當決議給予警告，他不服向司法院、保訓會申訴均遭駁；他興訟，並聲請傳喚人審委員。法院認為原處分無違誤，判決敗訴。可上訴。

全案起於，陳志祥於民國107年兼任職務法庭法官，承審前法官陳鴻斌與女助理有異常互動的懲戒案，判決後8次接受媒體訪問。

基隆地院職評會在108年間就陳志祥107年的年終職務評定，初評為「未達良好」，陳男不服提復核，基院改列「良好」並報送司法院；司法院職評會於109年間將陳志祥改列「未達良好」。

另外，司法院人審會認定陳志祥言論失當，涉違反法官法及法官倫理規範，核予書面告誡警告處分。陳男不服，向司法院提申訴遭駁，轉向公務人員保障暨培訓委員會提再申訴遭駁；陳男仍不服，向台北高等行政法院提起訴訟。

陳志祥主張，司法院程序違法，逕行裁示警告處分通過，也未將其申訴提交人審會；部分出席委員與承審陳鴻斌懲戒案的法官重複，未依法迴避；他向保訓會聲請保全人審會決議過程錄音檔，但錄音檔銷毀而駁回其聲請。

陳志祥也請求傳喚承審陳鴻斌懲戒案的前法官林文舟、郭瑞祥、陳添喜，以及出席人審會的法官劉介中、林秀圓；另請求調取陳鴻斌懲戒案的評議簿、不同意見書及人審會錄音檔。

司法院答辯，人審會程序無違誤，出席委員對懲處均無異議，其中5名委員均在陳志祥請求迴避前已自行迴避；另外，出席委員對於人審會議紀錄均無異議，陳志祥2次出席陳述意見，全程紀錄內容與事實相符。

北高行認為，司法院依法官法規定，考量陳志祥發表言論逾越判決書內容，引喻失當、欠缺性平意識，原處分並無違誤，處分及申訴決定程序無違法，陳男誤解法定程序，並無程序保障不足的問題。

北高行指出，司法院處分是基於陳志祥發表言論，非評議內容，且人審委員屬合議制，應保守秘密，決議過程由人事處錄音，並做成紀錄，委員得查證錄音內容，錄音檔半年後即消音，並無調查必要，日前判決敗訴。可上訴。

司法院 基隆 保全

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