快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬婦酒駕求饒一度不用入獄 檢察官抗告逆轉讓她去坐牢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中70歲顏姓老婦酒駕遭判6月，檢察官以她5年內第3犯直接發監，她聲明異議稱自己心律不整，怕入監染疫恐喪命，法院一審認為顏無充分陳述意見撤銷指揮，檢方抗告後，二審發現顏已2度陳述意見，檢方有綜合考量情節並無違法，撤銷原裁定駁回聲明異議，不可抗告，顏確定要入獄。

顏婦說，她酒駕被判6月確定，台中地檢署通知她去年11月23日到案執行，她聲請易科罰金被駁當天就發監，但她已屆70歲有心律不整、高血壓及心房顫動，又怕疫情下老年人抵抗力差，若在擁擠監獄中染疫恐釀遺憾，請求撤銷檢方指揮。

台中地院一審查，顏婦2019年酒駕經緩起訴，2020年再犯判3月，2022年又犯再判6月，檢察官以她5年內查獲3次酒駕，未記取教訓，這次酒測值甚至高達1.19，顯無心生謹惕命其入獄。

一審認為，檢察官沒就是否確有難收矯治之效情形，實質給予顏婦陳述意見的機會，另顏前兩次酒駕分別緩起訴、易科罰金，和第3次犯已逾2年有相當時間間隔，除酒駕沒其餘前科，這次再犯也未肇事，認為檢方裁量權行駛有瑕疵，裁定撤銷其執行指揮。

台中地檢不服提抗告，表示已給顏陳述意見機會，檢察官也說明不准易科理由，並無指揮不當，顏這次酒駕數值高達1.19，對公眾帶來高度危險性，先前易科罰金顯沒記起教訓，其無視用路人安全、惡性，昭然若揭。

檢方也說，顏婦行為高度危險、侵害法秩序，又怎能期待藉由易科罰金就能收矯治之效，認為一審法官裁定於檢方合法裁量權限之外，自行代替檢察官判斷而顯有違誤。

台中高院二審查，顏婦聲請易顆罰金曾表示已悔悟、需照顧家人，檢察官以她5年內3犯否准後，再經主任檢察官、檢察長核可，又再給她陳述意見時，顏並稱「知道是第3犯，但要照顧孫子，身體不好，希望再給她機會繳錢」，檢方第2次審酌受仍否准。

二審認為，檢方並未逾越法律授權、專斷等濫用權力，法院自應予尊重，認為檢方已充分保障顏陳述意見機會，綜合考考量她犯罪情節、個別具體事由，裁定撤銷，聲明異議駁回，不得再抗告。 

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒駕 檢察官 疫情

延伸閱讀

國泰世華銀行資深副總酒駕 推同車妻頂替當場抓包送辦

不滿兒子曠課百節…父親暴怒訓打被兒告傷害 得入獄服刑

雲林收賄案議長等人交保 地檢署不排除抗告

強吻女子入獄！社運醫師柳林瑋聲請再審失利 最高法院駁抗告

相關新聞

7旬婦酒駕求饒一度不用入獄 檢察官抗告逆轉讓她去坐牢

台中70歲顏姓老婦酒駕遭判6月，檢察官以她5年內第3犯直接發監，她聲明異議稱自己心律不整，怕入監染疫恐喪命，法院一審認為...

男騎士路上蛇行酒測值超標 辯稱這原因遭警逮捕送辦

高雄市張姓男騎士日前深夜途經鳥松區球場路時，變換車道未打方向燈還蛇行搖晃，遭後方巡邏警攔查，因張渾身酒氣且對答遲鈍，警向...

新店警聯手監理所 北宜公路攔查改裝車 2小時查24件違規

新北市新店警分局防制違規改裝車輛在道路上危險駕駛，本月11日在新店區北宜路2段設置稽查點，與台北區監理所聯合取締違規上路...

三峽警交通大執法 4小時取締106件交違改裝車體

為防止轄內飆車、噪音改裝車擾民，昨天（10日）深夜，新北市三峽警方結合新北市環保局，於轄內重要路段及聯外道路出入口，以「...

男子狂喝薑母鴨熱湯 女友叩他開車載人也連坐挨罰

台南市警二分局昨夜在中西區金華路路檢時，發現1輛轎車遇紅燈超越停止線，26歲邱姓男子因女友call他開車來載她回家，但因...

高雄男騎士機車後照鏡未修 巡邏警意外逮獲竟是這身分

高雄市46歲方姓男騎士因機車左後視鏡受損未修，有危害用路人安全之虞，日前他行經仁武區街口時，被2名眼尖巡邏警察覺，經攔查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦