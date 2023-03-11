7旬婦酒駕求饒一度不用入獄 檢察官抗告逆轉讓她去坐牢

台中70歲顏姓老婦酒駕遭判6月，檢察官以她5年內第3犯直接發監，她聲明異議稱自己心律不整，怕入監染疫恐喪命，法院一審認為顏無充分陳述意見撤銷指揮，檢方抗告後，二審發現顏已2度陳述意見，檢方有綜合考量情節並無違法，撤銷原裁定駁回聲明異議，不可抗告，顏確定要入獄。

顏婦說，她酒駕被判6月確定，台中地檢署通知她去年11月23日到案執行，她聲請易科罰金被駁當天就發監，但她已屆70歲有心律不整、高血壓及心房顫動，又怕疫情下老年人抵抗力差，若在擁擠監獄中染疫恐釀遺憾，請求撤銷檢方指揮。

台中地院一審查，顏婦2019年酒駕經緩起訴，2020年再犯判3月，2022年又犯再判6月，檢察官以她5年內查獲3次酒駕，未記取教訓，這次酒測值甚至高達1.19，顯無心生謹惕命其入獄。

一審認為，檢察官沒就是否確有難收矯治之效情形，實質給予顏婦陳述意見的機會，另顏前兩次酒駕分別緩起訴、易科罰金，和第3次犯已逾2年有相當時間間隔，除酒駕沒其餘前科，這次再犯也未肇事，認為檢方裁量權行駛有瑕疵，裁定撤銷其執行指揮。

台中地檢不服提抗告，表示已給顏陳述意見機會，檢察官也說明不准易科理由，並無指揮不當，顏這次酒駕數值高達1.19，對公眾帶來高度危險性，先前易科罰金顯沒記起教訓，其無視用路人安全、惡性，昭然若揭。

檢方也說，顏婦行為高度危險、侵害法秩序，又怎能期待藉由易科罰金就能收矯治之效，認為一審法官裁定於檢方合法裁量權限之外，自行代替檢察官判斷而顯有違誤。

台中高院二審查，顏婦聲請易顆罰金曾表示已悔悟、需照顧家人，檢察官以她5年內3犯否准後，再經主任檢察官、檢察長核可，又再給她陳述意見時，顏並稱「知道是第3犯，但要照顧孫子，身體不好，希望再給她機會繳錢」，檢方第2次審酌受仍否准。

二審認為，檢方並未逾越法律授權、專斷等濫用權力，法院自應予尊重，認為檢方已充分保障顏陳述意見機會，綜合考考量她犯罪情節、個別具體事由，裁定撤銷，聲明異議駁回，不得再抗告。

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