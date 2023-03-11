男騎士路上蛇行酒測值超標 辯稱這原因遭警逮捕送辦

高雄市張姓男騎士日前深夜途經鳥松區球場路時，變換車道未打方向燈還蛇行搖晃，遭後方巡邏警攔查，因張渾身酒氣且對答遲鈍，警向他實施呼氣酒測，酒精濃度竟高達近4倍法定標準值，張苦笑說「本來酒量就不好」，當場遭警逮捕，依公共危險罪送辦。

仁武分局大華派出所警員3月8日深夜11時許，巡邏途經鳥松區球場路時，發現36歲的張男騎車搖搖晃晃，還不時變換車道未打方向燈，就連車牌還缺了一角，遂伺機上前攔查關心。

警方表示，盤查過程中張男身上散發濃厚酒味，當警方詢問他有無飲酒，張閉口不答眼神恍惚，僅搖頭示意；由於，他身體左右搖晃且反應明顯遲鈍，警方再度詢問他何時喝酒，張才心虛地坦承「喝一點點，2瓶啤酒」。

當時，警方依規定提供張男飲用水漱口，不過經呼氣酒測高達0.98mg/l，近乎4倍法定標準值，張無奈苦笑供稱「我本來酒量就不好」，坦言自己因心情不好，騎車上路前在友人家喝啤酒。

仁武分局呼籲，每個人的酒量與代謝速度不同，一杯就可能過量超標，酒後應找「代駕」，才不會付上「代價」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康