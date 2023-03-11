新店警聯手監理所 北宜公路攔查改裝車 2小時查24件違規

新北市新店警分局防制違規改裝車輛在道路上危險駕駛，本月11日在新店區北宜路2段設置稽查點，與台北區監理所聯合取締違規上路車輛，警方現場攔車，由監理站人員當場認定車輛是否涉及不當改裝，共同執行防處作為。

此次聯合稽查除針對擅自變更原有設備、規格的改裝車輛加強攔查取締外，對於無照、越級駕駛行為也一併嚴正執法，攔查2小時共告發5件違規改裝車、2件無照駕駛、1件越級駕駛以及16件超速。