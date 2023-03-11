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新店警聯手監理所 北宜公路攔查改裝車 2小時查24件違規

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店警分局防制違規改裝車輛在道路上危險駕駛，本月11日在新店區北宜路2段設置稽查點，與台北區監理所聯合取締違規上路車輛，警方現場攔車，由監理站人員當場認定車輛是否涉及不當改裝，共同執行防處作為。

此次聯合稽查除針對擅自變更原有設備、規格的改裝車輛加強攔查取締外，對於無照、越級駕駛行為也一併嚴正執法，攔查2小時共告發5件違規改裝車、2件無照駕駛、1件越級駕駛以及16件超速。

新店警分局長陳朝新表示，馬路非賽道，山區路幅狹窄，於彎道高速壓車或超車，是極危險行為，駕駛沉浸在駕馭樂趣的同時，更應確實遵守交通法規，雙黃線請勿逆向超車、不壓車、不超速、並保持安全距離，「安全是回家唯一的路」，警方會持續強力取締該路段違規，以維護交通秩序、確保交通安全，希望駕駛用路人不要以身試法。

新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝
新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝
新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝
新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝
新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝
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新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝
新店警方昨天聯手台北區監理所人員在北宜公路攔查改裝車，2小時查獲24件違規，依法取締告發。 記者王長鼎／翻攝

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