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發物資尋求支持 彰化議員柯振杯父子涉賄選起訴

中央社／ 彰化縣11日電

彰化縣議員柯振杯去年與選伸港鄉長的兒子柯承翰穿競選背心出席發濟助金與物資給弱勢者的公益活動，有領取者證稱聽到尋求選舉支持，檢方認定柯振杯父子構成期約賄選而起訴。

順利連任的國民黨彰化縣議員柯振杯去年競選期間，與鄉民代表轉戰競選伸港鄉長的兒子柯承翰穿競選背心，參加一場關懷弱勢活動，由於會中父、子曾對出席者尋求支持、發競選文宣，彰化地方檢察署調查認為構成賄選，將兩人依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

根據彰化地檢署起訴書，柯振杯擔任彰化和美和善團顧問，和善團111年9月15日在伸港福安宮發放民生物資與濟助金關懷地方弱勢家庭，柯振杯、柯承翰父子到場，並與團隊人員穿著競選背心參與發放物資，柯振杯當時接受媒體聯訪稱此社團是「配合」來辦公益活動。

媒體報導標題「民代媒合和美和善團發放物資關懷弱勢」，柯振杯父子到案坦承參加活動及通知媒體採訪，但否認說「媒合」等字眼，也沒有要求領取物資者須投票支持，至於標題則是媒體所為。但有領取物資者證稱聽到尋求選舉支持等語言，檢方認定構成期約賄選。

柯振杯是彰化縣議會第17、18、19屆議員，選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮，去年順利連任，但去年底即遭彰化地檢署提起當選無效之訴，尚未宣判，他的兒子柯承翰競選鄉長失利。

柯振杯遭起訴後接受媒體聯訪表示，他是縣議員，兒子是鄉代，參加行善活動很正常，這些都是政治迫害，他與兒子根本沒賄選。

兒子 賄選

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彰化縣議員父子行善活動「硬過渡」競選活動 被提公訴

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