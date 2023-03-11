三峽警交通大執法 4小時取締106件交違改裝車體
為防止轄內飆車、噪音改裝車擾民，昨天（10日）深夜，新北市三峽警方結合新北市環保局，於轄內重要路段及聯外道路出入口，以「閉鎖式路檢」實施規劃聯合稽查勤務，短短4小時共取締告發106件交違、改裝車體等違規樣態，未來會持續加強取締，以維護交通安全、順暢。
三峽警方表示，三峽北大特區，因道路筆直住宅大樓林立，機動車輛往來的迴音本就很大聲，但不時有改裝噪音車飆行，刺耳聲響擾人清夢。昨天（10日）深夜協請環保局，出動噪音車稽查專業人員，聯合在北大特區佳園路段實施「閉鎖式路檢」，另在三峽區復興路、鶯歌區文化路等路段設立路檢組，全面防範酒駕及噪音車輛出沒。
三峽警方指出，這次專案勤務短短4小時內，共舉發86件超速車、3件無照駕駛、2件改裝車體、1件酒後駕車及2件其他交通違規、12件通報噪音車，可謂成果豐碩。其中有輛車身貼有「no good racing」字樣貼紙的汽車，因疑似改裝排氣管被攔下登錄車號建檔，被開立到檢通知單，這下果真是no good了。
三峽分局表示，根據以往歷史經驗，實施交通大執法工作後，事故傷亡皆有下降，期以「最少的罰單、換取最大的安全」，未來將持續加強重點執法工作，維護交通安全與順暢，充分展現執法鐵腕與魄力。
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