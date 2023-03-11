美女誘投資7旬翁暈船　警勸「是真的我人頭剁給你坐」

高雄70歲陳姓老翁見投資穩賺不賠訊息，加入群組，在長髮美女頭貼的女子話術灌輸下，按指示到銀行匯款9萬元，行員發現有異報警；警方拆穿詐騙伎倆，搶下陳的手機，霸氣勸「如果這美女是真的，我人頭剁下給你坐」，一句話驚醒陳打消匯款念頭。

鳳山警分局五甲派出所警方9日下午1時許，接獲五甲二路的一間銀行來電，稱有民眾疑似遭假投資詐騙，所長張志忠、警員邱志賢立即前往了解。

警方走入銀行，得知70歲陳姓老翁想匯款9萬元，警方詢問陳了解原因，陳告知因看到網路股票投資訊息，加入號稱「穩賺不賠」的LINE群組。因見群組內有自稱「經理或老師」的成員，似乎賺很多錢，於是依照對方指示，先匯款9萬元至群組所指稱的證券戶，作為投資本金。

警方一眼看穿是假投資詐騙伎倆，先勸陳「全部都他們的人，只有你自己一個人，不要想要貪，天下間沒有這麼好的事，全部都是騙的，不要再加入了」，後又發現誘使陳投資的女子都是長髮濃妝的美女照，要求陳當下退群將對方封鎖。