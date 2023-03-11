高雄男騎士機車後照鏡未修 巡邏警意外逮獲竟是這身分
高雄市46歲方姓男騎士因機車左後視鏡受損未修，有危害用路人安全之虞，日前他行經仁武區街口時，被2名眼尖巡邏警察覺，經攔查後作身分比對，赫然發現他竟是上月高雄地方法院發布在逃通緝犯，遂即現場逮捕解送歸案。
仁武分局表示，澄觀派出所警員劉峻廷、許芝瑜，實務訓練合格實授才近1個月，3月8日上午11時許，2警巡邏途經仁武區仁慈路與仁慈三街口，因發現方嫌的機車左後視鏡損壞脫落卻未修復，主動趨前盤查，沒想到經資料庫比對身分，方竟是法院發布過失致死的通緝犯，意外成為兩警警職生涯首名查獲的通缉犯。
方嫌供稱，他以臨時工維生，平日居無定所根本沒收到司法文書，才會未依規定到法院報到，而當天他正前往仁武區尋覓租屋處，不料卻遭警攔查；經警詢後，全案以過失致死通緝將他解送高雄地方法院歸案。
仁武分局呼籲，民眾如有觸法遭起訴、判刑，應遵守地檢署及法院通知，並於期限內到案。留下可以聯繁之地址及電話，以避免聯繁不上而遭通缉。警方將秉持落實執行勤務之精神，持續掃蕩犯罪，維護市民生命財產安全。
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