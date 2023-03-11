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涉詐貸1.1億 三合微科董座夫婦3人被訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

三合微科董事長劉立中等3人，涉嫌以不實境外假交易虛增營收，向7間銀行詐貸1.1億餘元遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影
三合微科董事長劉立中等3人，涉嫌以不實境外假交易虛增營收，向7間銀行詐貸1.1億餘元遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影
IC設計公司三合微科董事長劉立中，與擔任董事長特助的妻子陳妍萍，被控以不實境外假交易虛增營收，向彰銀、第一、板信、新光、華泰、星展、土地等銀行詐貸1.1億餘元，台北地檢署昨違反依銀行法、證交法等罪起訴董事長夫妻及前財務協理林文精3人。

檢方調查，三合微科成立「VISION ALERT CO., LTD.」、「PERFECT SOURCE CO., LTD.」及「WIN CENTRE INC.」3間境外公司，作為與大陸交易及收帳之用。2013年起，三合微科將銷售市場移往大陸，但大陸貨款收帳期限長，影響財務調度，造成公司資金調度窘迫。

劉立中自2013年1月至2014年3月間，與陳妍萍、林文精共謀，製作該公司與境外關係企業的不實採購發票、裝箱單等交易文件，偽造三角貿易，陸續向彰銀、第一、板信、新光、華泰、星展等銀行詐貸26筆款項，得手218萬8295美金，約合台幣6546餘萬元。

2014年林文精離職後，劉立中與陳妍萍持續指示下屬利用假交易，繼續向華泰、土地、第一、彰化等銀行詐貸14筆141萬美金、約合台幣4478餘萬元。

檢方調查，劉立中夫妻兩年內共向7家銀行詐貸1億1024餘萬元，但3人詐貸金額經已全數清償，檢方未就犯罪所得向法院聲請沒收。

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