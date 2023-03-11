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江聰淵告林姿妙等人誹謗 全不起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右）去年告縣長林姿妙等4人誹謗，檢方處分不起訴。本報資料照片
民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右）去年告縣長林姿妙等4人誹謗，檢方處分不起訴。本報資料照片
民進黨籍宜蘭市前市長、宜蘭縣長候選人江聰淵去年選舉期間，不滿國民黨縣長候選人林姿妙陣營等4人稱他「盜採砂石」、「論文抄襲」、「賤賣市產」等，告林等人加重誹謗、意圖使人不當選。檢方認為，指控並非全無依據，屬可受公評之事，處分不起訴。

江聰淵告訴指出，林姿妙、縣議員黃琤婷、楊弘旻、莊淑如等人去年6月到10月間，在宜蘭縣議會黨團辦公室數次開記者會，稱其盜採砂石、論文抄襲與賤賣市產，是不實指控、造謠抹黑，涉嫌違反公職選罷法104條及刑法310條第2項加重誹謗，提告以正視聽。

黃琤婷等人供稱，賤賣市產部分有新聞依據，盜採砂石則是有民國87年高等法院刑事判決佐證，論文抄襲部分則透過大專院校普遍使用軟體Turnltin對比，皆有合理根據。

檢方表示，盜採砂石有高等法院判決書等為據，應可採信，淡江大學學倫會也認定論文抄襲，狀況應屬實，至於賤賣市產，黃琤婷在偵查中提出2條新聞報導此事，並非全無依據。

檢方認為，江聰淵當時為縣長候選人，既然參與公共事務，個人行為被大眾所關心，已非個人私德，不構成誹謗要件；林姿妙等人記者會上指謫內容雖為負面評價與尖酸文字，屬於可受公評之事，4名被告皆不起訴處分。

江聰淵表示，會根據不起訴書內容，與律師討論是否聲請再議；黃琤婷表示，「事實不容狡辯」，所說皆有憑有據，本就有信心不被起訴。

論文抄襲 黃琤婷 江聰淵 林姿妙

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