南投「選舉販子」向6候選人賣票太招搖 檢警查獲下場慘了
去年九合一選舉，南投縣議員第一選區競爭激烈，陳姓男子當「選舉販子」向6名縣議員和市民代表候選人兜售選票，以每票500元至1000元包攬選票，都遭候選人拒絕，檢警在1月循線查獲，今天依包攬投票行賄未遂罪嫌，對陳男提起公訴。
南投地檢署檢察官張姿倩1月9日指揮南投縣調查站，到陳姓男子住處搜索，查扣札記、便條紙、手機等物證，並傳訊陳姓男子和相關候選人、證人到案，釐清案情。
去年南投縣議員選舉第一選區（南投市、名間鄉）參選爆炸，26名候選人競逐10席議員，競爭空前激烈。
陳姓男子（67歲）認為有利可圖，蒐集選舉人資料，再向縣議員、南投市民代表候選人接觸，表示自己掌握相當選舉票數，願以每票500或1000元價格兜售，可約定相關選民，在投票時就票投給候選人，已達到當選目的。
不過，檢警調查賄嚴格，想要賄選風險高，陳姓男子兜售選票，候選人都予以拒絕，且因為他接觸多達6名候選人，「賣票」消息逐漸外傳，被檢警發現調查，認為陳姓男子企圖包攬投票相當明確，但因為候選人拒絕買票，他所掌握的選舉人資訊不多，檢方偵訊後，今天提起公訴，認為陳姓男子違反選罷法第103條，意圖漁利包攬投票，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金，但因賣票未成功，以未遂論處。
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