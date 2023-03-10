駭客論壇兜售2357萬筆戶役政資料 最高檢發交北檢偵辦

國際知名駭客論壇BreachForums去年10月間，出現一名暱稱「OKE」的不明人士，公開兜售2357萬餘筆台灣民眾戶役政資料，金額僅需15萬元，引發各界對於個資侵害的疑慮，最高檢為免國人不安，已蒐集相關資料，並分案發交給台北地檢署偵辦，維護資通安全與國人隱私。

據了解，當初「OKE」在論壇上兜售時，表示上述2357萬餘筆個資來源為中國民國內政部戶政司網站，並指定以虛擬貨幣付款。為取信於人，「OKE」同時提供另批20萬筆宜蘭地區的民眾親人、教育紀錄、兵役紀錄等個資供買家查詢。

日前調查局已成立專案小組，根據「OKE」所留作為交易聯絡方式的Telegram進行反向追查，並針對金流進行分析，自「OKE」使用的虛擬通貨錢包地址，鎖定一名大陸籍年輕男子涉案，發現該男子虛擬通貨錢包地址已完成多筆交易，且疑似已將盜賣個資不法所得，自大陸銀行帳戶提領為現金。