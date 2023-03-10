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國民法官借鏡日本經驗 日學者緑大輔介紹證據裁定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官法今年上路，台中、台北地方法院陸續「開張」迎來國民法官案件，司法院今邀日本一橋大學教授緑大輔（Midori, Daisuke）主講「國民參與審判與法院證據裁定重要課題」。刑事廳廳長李釱任表示，國民法官制度是我國司法重要里程碑，國民法官法借鏡日本刑事訴訟與裁判員制度的經驗，希望藉緑大輔演講提供實務運作參考。

緑大輔的演講由東吳大學助理教授黃鼎軒口譯，緑於演講中介紹日本學術、實務界「類似事實證據」與「性格證據」在刑事審判程序中如何運用的發展。黃鼎軒目前東吳教授刑訴與國民法官法。

國民法官制引進起訴狀一本主義與證據裁定制度，國民法官案件原則上必須於準備程序階段，即決定特定證據有無證據能力與有無調查必要性，讓國民法官不要受到無證據能力或無調查必要性證據的不當影響。在此前提下「與被起訴犯罪事實類似之事實可否用以證明本案犯罪事實」、「被告過去犯罪行為可否推論被告存在不良性格（性格證據）」，在證據裁定時應如何處理，值得探討。

針對類似事實證據的運用，緑大輔強調以被告具有根深蒂固的行為傾向，證明他被訴犯行與前科事實具有類似性，進而認定被告為本案犯人的推論方法，恐怕有錯誤認定事實及爭點擴散的弊害。除非前科事實具有顯著特徵，且與被訴事實有相當程度的類似性，才可例外用以推論被告為本案的犯罪行為人。

再者，合併審理數個類似事實時，被告若承認部分犯行、否認其他犯行，但各犯行間犯罪時間、場所密接，數犯行偶然由他人所為的可能性降低，緑大輔認為不會對被告造成突襲或發生爭點擴散的危險時，也可作為證據使用，但證明力受限制。

就類似事實證明被告主觀犯意時，緑大輔以詐欺罪為例，說明如客觀犯罪事實已有其他證據認定，此時以被告的同種詐欺前科，推論他具有詐欺的主觀上認識，而非推論被告具有詐欺性格的人格評價，此時事實誤認的風險較低，可被允許。

李釱任表示，司法院將持續辦理國際交流，汲取各國人民參與審判制度的經驗，強化法院專業職能，讓國民法官制度除可以反映人民正當法律感情，也能兼顧正確評價證據、認定事實。

司法院今邀日本一橋大學教授緑大輔（Midori, Daisuke）主講「國民參與審判與法院證據裁定重要課題」。記者王宏舜／翻攝
司法院今邀日本一橋大學教授緑大輔（Midori, Daisuke）主講「國民參與審判與法院證據裁定重要課題」。記者王宏舜／翻攝

國民法官 司法院 詐欺

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